Futbollisti më me fat në botë, i shpëton goditjes nga fishekzjarri, i kaloi shumë pranë kokës (VIDEO)

Tomislav Kish, mund të konsiderohet pa frikë, sulmuesi më me fat në botë. Kroati, i cili në vitin 2017-të, ishte pranë transferimit tek skuadra e Kukësit, aktualisht është pjesë e Zrinjskit në elitën e futbollit boshnjak.

Ndërkohë një ngjarje e frikshme ka ndodhur së fundmi në duelin mes Velezit dhe Zrinjskit. Rezultati i kësaj ndeshjeje mbeti në plan të dytë pas një pamjeje të frikshme që u pa në fushën e blertë.

Bosnian Football, ladies and gents.

Tomislav Kiš from Zrinjski narrowly avoided a pyro 🚀 in the #Mostarderby played last night.

The match was interrupted three times because of pyro use, conduct from the fans and pitch invasions.

Velež deservedly won 3:0 in the end. pic.twitter.com/B8P3ZM2Ugr

— Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) November 14, 2023