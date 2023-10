FOTO/ Një masakër e paprecedent, kjo është Gaza sot pas bombardimeve masive

Izraeli ka kryer mbrëmë një ndër fushatat më të gjera të bombardimit mbi Gazan, e cila nuk ka ndodhur më parë. Sipas të dhënave të ushtrisë, 100 avionë hodhën bomba gjatë natës mbi enklavën e rrethuar, ku jetojnë mbi 2 milionë banorë.

Mëngjesi i sotëm zbuloi shkallën e tragjedisë me blloqe pallatesh të shkatërruara dhe me një numër të madh viktimash që pritet të shtohet nga ora në orë për shkak të bombardimeve të jashtëzakonshme që janë kryer.

Gazetari i BBC në Gaza, Rushdi Abualouf raporton: Pati një bombardim të madh në veri të Rripit të Gazës në një shkallë që nuk e kemi parë kurrë më parë.

Flakët e mëdha mund të shiheshin duke u ngritur në qiell – dukej se ata po përdornin lloje të ndryshme bombash. Në spitalin këtu pranë nesh shoferët e ambulancës më thanë se nuk mund të komunikonin me askënd, kështu që ata thjesht po lëviznin në drejtim të shpërthimeve.

Ka pasur panik kudo, madje edhe këtu në Khan Younis, ku bombardimet ishin më të pakta, pasi njerëzit përpiqen të kontaktojnë anëtarët e familjes në zona të tjera për të kontrolluar se janë të sigurt, por telefonat janë ndërprerë. Është kaos total.

Gazetari Jeremy Boëen gjithashtu theksion se ushtria e Izraelit gjendet brenda Gazas dhe po shkon drejt jugut.

“Ajo që duket se po ndodh sot në mëngjes është se forcat izraelite po përqendrohen në zonën veriore të Rripit të Gazës, në Beit Hanoun, dhe po zbresin pak më në jug prej andej.

Ne kemi parë nga videot nga Gaza mëngjesin e sotëm dhe nga ajo që mund të shihet përgjatë zonës kufitare mbrëmë, dëshmi të një bombardimi shumë, shumë të madh.

Ndërprerja e komunikimit do të thotë se është shumë e vështirë të zbulosh saktësisht se çfarë po ndodh – për shembull, unë kam folur me OKB-në këtë mëngjes, të cilët kanë qenë në gjendje të komunikojnë me zyrën e tyre kryesore në jug përmes një telefoni satelitor.

Por, meqenëse nuk ka komunikim të brendshëm, ata nuk mund të lidhen me zyrat e tyre të zonës, të cilat kujdesen për operacionet e tyre të ndihmës”.

Izraeli: Po punojmë për gjetjen e pengjeve

Këtu janë disa rreshta të tjerë nga deklarata e bërë nga zëdhënësi ushtarak izraelit Daniel Hagari.

Duke folur për qëllimet ushtarake të Izraelit, ai tha se IDF “do të vazhdojë të bëjë një përpjekje të përbashkët për të ruajtur sigurinë e forcave tona, duke përdorur zjarr të fortë nga ajri, por kjo është lufta”.

“Ne po punojmë drejt qëllimeve që i kemi vendosur vetes dhe që janë përcaktuar për ne. Shpërbërja e Hamasit, siguria kufitare dhe një përpjekje kombëtare për të kthyer të rrëmbyerit.”

Për fatin e pengjeve, ai tha se “kthimi i të rrëmbyerve në shtëpi është një përpjekje supreme kombëtare. Dhe të gjitha aktivitetet tona, operacionale, inteligjente, kanë për qëllim realizimin e qëllimit”.

Ndërprerje totale e komunikimit

Pothuajse i gjithë komunikimi me njerëzit në Gaza është bërë i pamundur pasi shërbimet telefonike dhe interneti janë ndërprerë sipas BBC.

Korrespondenti i BBC për Lindjen e Mesme Tom Bateman postoi në X se njerëzit në Gaza nuk mund të flasin me botën e jashtme “ose me sa duket edhe me njëri-tjetrin”.

Postimi i tij u shoqërua me një imazh të një mesazhi WhatsApp që ai i kishte dërguar dikujt në enklavën e rrethuar. Shumë nga gazetarët e tjerër të BBC thonë gjithashtu se asnjë nga mesazhet e tyre për njerëzit në Gaza nuk po shkon.