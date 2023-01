Flini me apo pa çorape? Ky zakon tregon shumë për personalitetin tuaj

Ka teori që thonë se gjumi me ose pa çorape mund të pasqyrojë personalitetin tuaj. Kështu që nëse flini pa çorape do të thotë, sipas disa “teoricienëve”, se jeni protektiv në marrëdhëniet tuaja me të tjerët, ndërsa nëse flini me çorape ju pëlqen të ndihesh sikur jeni të mbrojtur.

Sigurisht, këto supozime janë vetëm pikëpamje të thjeshtuara të studimeve të ndryshme të personalitetit, në të cilat të shkosh në shtrat pa i hequr çorapet është vetëm një nga sjelljet e vëzhguara. Shkencëtarët janë intriguar nga kjo pyetje dhe kanë kryer më shumë kërkime nëse duhet të flini me çorape apo jo.

Mjekësia tradicionale kineze ka zbuluar tashmë se këmbët e ngrohta gjatë natës janë çelësi i qarkullimit të mirë të gjakut, dhe hulumtimet e fundit kanë zbuluar se njerëzit që flenë me çorape bien në gjumë mesatarisht 15 minuta më herët, flenë më mirë dhe kanë më pak netë pa gjumë. /Albeu.com/