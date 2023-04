Me apo pa çorape, si është më mirë të flini?

Për disa, veshja e çorapeve në shtrat është një nga gjërat më të këqija që mund të imagjinojnë, veçanërisht nëse mbrëmja përfshin romancë, dhe për disa, është një aksesor pa të cilin nuk mund të shkojnë në shtrat.

Tashmë ka konfirmim shkencor se ata që e shijojnë gjumin me çorape mund të vazhdojnë ta shijojnë atë sepse këmbët e ngrohta gjatë natës ndikojnë në cilësinë e gjumit.

Duke ngrohur këmbët, enët e gjakut zgjerohen, gjë që është një sinjal për trurin se është koha për të fjetur. Më saktësisht, kur ato zgjerohen në këmbë dhe pëllëmbë, nxehtësia përhapet nëpër trup, i cili më pas është gati për gjumë.

Pra, nëse këmbët tuaja janë të ngrohta gjatë natës, do të keni më pak probleme për të fjetur dhe me siguri do të flini më lehtë. Madje, një studim i publikuar nga International Weekly Journal of Science thotë se me çorape në këmbë, ju bini në gjumë deri në 15 minuta më herët, transmeton Zaphetna.hr.

Përveç gjumit më të gjatë dhe më të mirë, kjo pjesë e veshjes në shtrat ndihmon edhe në afshet e nxehta dhe ka një efekt pozitiv në lëkurën e thatë të këmbëve. Prandaj, ia vlen të paktën të mendoni për këtë.

Mjekësia tradicionale kineze, e cila fokusohet në qarkullimin më të mirë, është pajtuar prej kohësh me këto rezultate. Këmbët e ftohta “thithin” energji nga trupi, gjë që, siç thonë ata, prish rrjedhën e energjisë së jetës. I ftohti në përgjithësi bllokon qarkullimin, ndërsa nxehtësia e nxit atë.

Megjithatë, Bright Side zbulon gjithashtu se duhet të keni kujdes nëse vishni çorape gjatë natës ndërsa flini.

Kushtojini vëmendje llojit të pëlhurës nga janë bërë çorapet tuaja. Materialet sintetike, të tilla si poliesteri ose najloni, nuk janë miqësore me lëkurën dhe nuk lejojnë që këmbët tuaja të marrin frymë. Nëse vishni çorape që nuk janë prej pëlhurash që marrin frymë, temperatura e trupit tuaj mund të rritet dhe kështu t’ju shqetësojë gjumin.

Djersitjet e natës janë mjaft të zakonshme dhe nëse flini nën mbulesa të rënda, mjedisi i lagësht dhe i ngrohtë krijon terrenin perfekt për bakteret që mund të prekin këmbët tuaja.

Nëse shiritat elastikë që mbajnë çorapet në këmbë janë shumë të ngushta, mund të zgjoheni me shenja të dhimbshme dhe të kuqe. Ashtu si çdo veshje e ngushtë, getat me shirita elastikë të ngushtë mund të kufizojnë rrjedhën e gjakut dhe të shkaktojnë ënjtje. /albeu.com