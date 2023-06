Filloni të rregulloni shtratin çdo mëngjes, mund të ketë ndikim të madh në jetën tuaj

Ka disa arsye pse këshillohet të rregulloni shtratin kur ngriheni. Me siguri të gjithë mund të gjejnë të paktën një. Ka njerëz që rregullojnë shtratin në mëngjes dhe nga ata që nuk e bëjnë.

Nuk kam kohë ose askush nuk do ta shohë gjithsesi, janë ndoshta justifikimet më të zakonshme kur pyet njerëzit pse nuk e rregullojnë shtratin kur ngrihen. Sipas faqes së internetit thespruce.com, rregullimi i shtratit në mëngjes ka disa përfitime.

Ju nuk keni nevojë ta rregulloni shtratin tuaj në atë mënyrë që të mund të publikoni një foto të tij në internet ose në një revistë të dizajnit të brendshëm – përveç nëse ju pëlqejnë gjëra të tilla – por një hedhje e shpejtë e jastëkëve dhe rregullimi i çarçafëve dhe batanijeve kërkon sekonda dhe dhoma e gjumit menjëherë duket më mirë. Por ka disa përfitime befasuese për të rregulluar shtratin tuaj çdo ditë.

Fitorja e parë e ditës që çon në një të re

Mund të jetë një arritje e vogël, por rregullimi i shtratit vendos tonin e ditës. Ata që kanë shërbyer në ushtri ndoshta e dinë shumë mirë këtë.

Admirali amerikan William McCraven tha në një fjalim në Universitetin e Teksasit në Austin në vitin 2014: “Nëse rregulloni shtratin tuaj çdo mëngjes, do të përfundoni detyrën e parë të ditës. Kjo do t’ju japë pak krenari dhe do t’ju motivojë të bëj një detyrë tjetër dhe një tjetër dhe një tjetër. Deri në fund të ditës, një detyrë e përfunduar do të kthehet në shumë detyra të përfunduara. Rregullimi i shtratit do të përforcojë idenë se gjërat e vogla në jetë kanë rëndësi.”

Ju inkurajon ta mbani dhomën të rregullt

Edhe një dhomë gjumi e bukur duket më pak e rregullt me një shtrat të çrregullt. Një shtrat i mobiluar krijon përshtypjen se edhe një dhomë gjumi e papërsosur të paktën duket e rregullt. Pasi të mësoheni të rregulloni shtratin tuaj, ka të ngjarë të frymëzoheni për të përmirësuar pamjen e dhomës së gjumit në mënyra të tjera, sado e vogël qoftë, sipas thespruce.com. Gjërat e mëdha mund të rriten nga fillimet e vogla. Ndoshta hapi tjetër është të rregulloni dollapin.

Kjo gjë çon në produktivitet më të mirë

Rregullimi i shtratit çdo ditë, i cili bëhet zakon, është çelësi për të kaluar ditën, thotë Charles Duhigg, autor i The Power of Habit. Kjo në një farë mënyre konfirmon mendimin e admiralit amerikan. Por një rutinë e rregullt e mëngjesit mund të shkaktojë një sërë vendimesh të tjera të mira gjatë ditës dhe t’ju bëjë të ndiheni sikur po merrni përgjegjësinë, shton Duhig. Ai gjithashtu pohon se këto zakone çojnë në një ndjenjë mirëqenieje dhe aftësi më të mira buxhetore. Jo keq për një punë dy minutëshe në mëngjes.

Redukton stresin dhe përmirëson humorin

Ju kaloni rreth një të tretën e jetës në dhomën tuaj të gjumit dhe pamja e dhomës ndikon në humorin tuaj.

Është e vështirë të jesh i qetë në kaos. Një shtrat i mobiluar bukur e bën menjëherë dhomën më të bukur, gjë që është qetësuese. Një shtrat i shtruar tregon gjithashtu se ju kujdeseni për veten dhe shtëpinë tuaj dhe kjo ndjenjë ju ndihmon për të ngritur humorin tuaj.

Mini stërvitje në mëngjes

Rregullimi i çarçafëve, jastëkëve dhe batanijeve të palosshme është gjithashtu aktivitet fizik. E shkurtër, por jo e papërfillshme. Promovon qarkullimin e gjakut në trup dhe ushtron muskujt dhe kyçet. Për shkak të rritjes së qarkullimit të gjakut në tru, ne ndihemi zgjuar më shpejt.

Një ftesë më e bukur për të pushuar një natë

Imagjinoni si është kur hyni në një dhomë hoteli. Gjëja e parë që ju bie në sy është shtrati i mobiluar bukur që thjesht ju lutet të futeni në të. Tani imagjinoni këtë dhomë – të zhbërë dhe me çarçafë të rrudhur. Ndoshta do të telefononi menjëherë recepsionin dhe do të ankoheni. Shtrati juaj mund të jetë i tillë, sipas thespruce.com. Dhe përsëri, nuk ka pse të duket si një hotel, një reklamë ose një shtrat ushtarak. Vetë fakti që është i rregullt do ta bëjë atë të duket më tërheqëse për një pushim në mbrëmje. Pak gjëra krahasohen me kënaqësinë e shtrirjes në një shtrat të rregulluar me një jastëk të lirë pas një dite të vështirë pune.

Pra, merrni disa minuta çdo mëngjes për të rregulluar shtratin tuaj. Mund të përmirësojë gjithë jetën tuaj.