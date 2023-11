Fifi e lënduar nga vlerësimi i jurisë, fajëson Gracianon: Unë nuk jam debile!

Fifi nuk është e kënaqur me vlerësimet e jurisë së “DWTS” për performancat e saj deri tani.

Gjatë provave ditore ajo ka biseduar me partnerin e saj Gracianon, duke u shprehur se nuk e kupton vlerësimin e jurisë në terma, i cili nuk përkthehet kurrë në pikë.

Pjesë nga biseda:

Graciano: Do bashkohemi së bashku kështu si valsi. Edhe në vals shumë mirë ke qenë, nuk hidhet për një devijim të shpinës e gjithë koreografia poshtë.

Fifi: Mu hodh. Mu hodh koreografia poshtë sepse më thanë që s’ke pas qëndrim valsi. Nuk ke pasur posturë valsi dhe absolutisht kam marrë një 5 dhe një 6 nga profesionistët. Në një vals ku të gjithë klasin e paskan kaq të madh dhe kanë marrë 38 pikë, unë kam marrë 24.

Graciano: Të të them që s’ke të drejtë, s’ta them dot.

Fifi: Këtë radhë nuk do merrem me hapat, do të merrem me posturën time. Sepse këmbët s’po mi shifkan, po më shikojnë vetëm posturën dhe fytyrën. Sepse edhe kur kemi dalë mirë, mua vetëm fytyrën dhe krahët më shihnin, hapat që i kam pasur saktë ‘bye bye’. Kështu që ma sill të lutem një leckë ta vëmë në shpinë sepse ndoshta drejtohemi. Unë jam shumë e acaruar dhe shumë e lënduar.

Graciano: Ke shumë të drejtë aman, unë si profesionist qëndimin që ke pasur dhe qëndrimin e duarve dhe të këmbëve…

Fifi: Pse se kam pasur edhe te tango? Tango ime me tango e Enxhit kanë qenë dy kërcime teknikisht të vështira, super të arrira, super të ashtu, super të kështu dhe u votuan siç u votuan. 34 pikë unë, 34 pikë Enxhi. Dhe të votohet një foxtrot dhe një vals ashtu, për mua është… nuk e di. Elegante, shumë e bukur, ulu 10. Ndërsa ti super seksi, super sensuale, ulu 8. Sikur nuk po më rri… Masandej më thonë ‘ne presim nga ty’. Më fal, por nëse ti pret nga unë nuk duhet të më japësh 6. Ti duhet të më motivosh mua, nuk më motivon me 5 pikë. Tani unë do të bëjë edhe vals edhe foxtrot edhe tango dhe bravo, ulu 5. Si do t’ja bëjmë?!

Nga ana tjetër, Fifi ka fajësuar Gracianon për pikët e ulta në spektakël. Nga ana tjetër, balerini i është kthyer se ata vlerësohen nga një juri super profesioniste të cilët nuk kanë të drejtë ti gjykojnë, ama e suporton totalisht Fifin dhe kanë të drejtë të flasin kur mendojnë se puna e tyre nuk vlerësohet.

Fifi: Tani që e sheh që po rritem unë duhet të kërkojmë për pikët.

Graciano: Unë nuk jam natyrë që flas shumë sepse në fund të ditës kemi edhe një juri super mega profesioniste. Të gjithë aty janë për një arsye dhe ne nuk kemi të drejtë t’i gjykojmë, ama unë e bërtas fortë kur puna jote në këtë rast, e imja apo e Luixhinos nuk vlerësohet aq shumë sa duhet. E kuptoj se është e vështirë dhe ty të del shpirti gjatë gjithë javës dhe në fund të thonë shumë mirë dhe të japin ato pikë. Por mos harro që ke edhe një publik mbrapa.

Fifi: Publiku ha atë çfarë i serviret. Nëse ata thonë mirë dhe në fund 8, ata thonë s’bën për këtë punë.

Graciano: Kush e thotë këtë?

Fifi: Tani a po flasim për publikun? Unë nuk jam debile.