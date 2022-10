Festa e Halloween kthehet në tragjedi në Korenë e Jugut, dhjetëra persona pësojnë atak kardiak (VIDEO)

Festimet e Halloween janë kthyer në një tragjedi në kryeqytetin e Koresë së Jugut në Seul.

Autoritete vendase bëjnë me dije se rreth 59 persona kanë pësuar arrest kardiak në rrugë për shkak se janë shtypur nga një turmë e madhe njerëzish që kishin dalë për të festuar në rrugë.

Another video of a Halloween party in the #Itaewon area of #Seoul, South Korea. pic.twitter.com/0vyOUbAEzE

— Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022