“Femra, makina, shtëpi 600 mijë paund dhe Rolex”, media britanike jehohë jetës luksoze të gangsterëve shqiptarë në Britani

Media britanike Daily Mail i ka kushtuar një artikull jetës luksoze të gangsterëve dhe kriminelëve shqiptar në Britani.

Artikulli i Daily Mail

Me modelet e tyre WAG, shtëpitë 600,000 £ dhe Rolexet e veshura me diamantë, reperët shqiptarë sigurisht që duket se po bëjnë jetë luksoze në Mbretërinë e Bashkuar, pavarësisht se nuk kanë arritur kurrë në krye të toplistave.

Interpretues si MGee dhe Lucii janë në mesin e dhjetëra artistëve që grumbullojnë mijëra abonentë të Spotify dhe YouTube falë këngëve të tyre, të cilat shpesh promovojnë krimin me armë dhe drogën, ndërkohë që godasin institucionet e Britanisë.

Kjo vjen ndërsa bashkatdhetarët e tyre vazhdojnë të dominojnë tregun ndërkombëtar të kokainës, duke përmbytur rrugët e Britanisë me drogën e klasit A ​​dhe duke përdorur dhunë ekstreme, përfshirë ekzekutimet, për t’u marrë me këdo që i pengon.

Në postimet e mediave sociale dhe videot muzikore, disa yje të repit duket se mbështesin stilin e jetës kriminale teksa tallen me policët britanikë, të cilët i quajnë “derra”, ndërkohë që mburren se zotërojnë automatikë Skorpion dhe ndajnë këshilla se si të thyejnë xhamat e makinave.

Ndërsa disa reperë këmbëngulin se nuk kanë lidhje me grupet kriminale, për të tjerët, linjat duken më të paqarta. Banda Hellbanianz, për shembull, ka shkaktuar shumë frikë në rrugët e Londrës dhe ka shumë anëtarë të saj në burg.

Grupi shkaktoi zemërim vitin e kaluar kur publikoi një video muzikore që tregonte automjete të blinduara të pajisura me mitralozë të rëndë që parakalonin rreth një banese në kryeqytet.

Ngjarja ndodhi teksa Fabion “Gucci” Kuci dhe Azem “Ziro” Dajci “Falcons” filmuan me paturpësi veten brenda qelive të burgut në Wormëood Scrubs teksa prisnin dënimin për vjedhje dhe postuan foto dhe pamje në Instagram dhe YouTube.

Prania e tyre në rrjetet sociale, duke përfshirë videot e rrepit, dyshohet të jetë pjesë e një fushate të përpunuar PR për të “rekrutuar ushtarë” nga Shqipëria duke i tunduar ata me para të gatshme dhe makina luksoze.

Vitin e kaluar u zbulua se shumë nga të rinjtë shqiptarë që largohen për në Angli janë djem që besojnë në tregimet e trafikantëve se mund të pasurohen shpejt në Mbretërinë e Bashkuar dhe shumë e bëjnë këtë pa pëlqimin e prindërve të tyre.

Vetëm këtë javë, një histori në Instagram e postuar nga reperi Lucii, i cili kurrë nuk e ka zbuluar fytyrën e tij të vërtetë dhe nuk është pjesë e bandës Hellbanianz, tregoi shumë para të grumbulluara pranë dhjetëra iPhone-ve të vjetër të Apple.

Ai u pa gjithashtu duke ecur në rrugët britanike me një makinë luksoze 4×4 me kolegun e tij artist Hek, teksa të dy tregonin orët e tyre Rolex të zbukuruara me xhevahir.

Lucii, i cili vendos një sërë maskash të ngjashme me Satanin në videot e tij, ka 125,000 ndjekës në Instagram, të cilëve u poston foto të tij me femra të veshura me bikini dhe video duke drejtuar makina të shtrenjta.

Këtë javë, artisti me bazë në Londër, OG Merks, u bë kryefjala e lajmeve për shfaqjen e muzikës pop në shtypjen e qeverisë mbi kalimet e Kanalit në një video të re muzikore. Reperi tallet me një fjalim të Sekretares së Brendshme Suella Braverman gjatë klipit në YouTube për këngën e tij “Marco From Tropoja”. Reperi vendos një tufë parash përmes një makineri numërimi, ndërsa dëgjohet fjalimi i Braverman për ‘rritjen’ e shqiptarëve që ‘abuzojnë me ligjet moderne të skllavërisë’.

Por nuk është çudi që të rinjtë shqiptarë duan të imitojnë yjet më të mëdhenj të repit të vendit të tyre. Një kërkim i shpejtë në rrjetet sociale tregon si Lyrical Son dhe Lazy shfaqen duke shijuar stilin e jetës së festave në klubet e shtrenjta të natës në Shqipëri. Lazy është i martuar me modelen Amina Shena Dollapi, e cila ka punuar në fushata me njerëz si Guess. Ajo poston rregullisht foto modelimi për ndjekësit e saj në Instagram, që janë mbi 320,000.

Vitin e kaluar, pothuajse 13,000 shqiptarë kaluan Kanalin me anije të vogla. Numrat ranë nga vjeshta me prishtjen e motit, por zyrtarët e Home Office kanë paralajmëruar se presin një rritje tjetër të ardhjeve shqiptare këtë pranverë