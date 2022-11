EMRI/ E kishte kthyer dyqanin e të brendshmeve në “fole” të tregtimit të lëndës narkotike, kush është bossi shqiptar i arrestuar në Britani (FOTO LAJM)

Pronari i një dyqani të të brendshmeve luksoze në Hull ka rënë në pranga, pasi u kap me drogë. Oltion Ademi, përdori dy bizneset e tij në Princes Avenue si vend për të shitur kokainë dhe kanabis. Gjykata e Hull Crown u njoh me disa prova se si Ademi po fitonte shuma të konsiderueshme parash nga trafiku i drogës. 38-vjeçari pranoi se posedonte kokainë me qëllim furnizimin me kanabis. Prokurori Ian Cook tha se Ademi ishte një shtetas shqiptar, por që jetonte prej më shumë se 20 vitesh në Britaninë e Madhe.

Ai zotëronte dy biznese – dyqanin e të brendshmeve ‘Sensh’ dhe dyqanin e suplementeve ‘It’s Organic’.Para gjykatës u raportua se policia pasi kishte kryer kontrolle në këto biznese, kishte gjetur gjashtë doza me kokainë me peshë 133 g dhe me vlerë 5,100 paund. Ndërkohë, gjurmët e gishtave të Ademit u gjetën në ambalazhin e jashtëm të lëndës narkotike. Po ashtu u sekuestruan në cilësinë e provës materiale dhe 1 mijë paund, peshore, disa telefona, një makinë numërimi parash dhe çanta vetëvulosëse.



Brenda një furgoni Ford Transit kishte shumë sende të lidhura me kultivimin e kanabisit, duke përfshirë 19 drita, 90 transformatorë, çarçafë të zinj, vazo bimësh, plehrash. Ademi pranoi se kishte pasur në posedim 14 kg kanabis. Mes këtyre provave shqiptarit iu gjetën dhe mesazhe telefonike që faktonin veprimtarinë e të lidhura me tregtimin e drogës, në të cilat njerëzit që kujdeseshin për prodhimin e kanabisit i referoheshin atij si “bos”.