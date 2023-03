Falimenton banka e madhe amerikane, klientët në radhë për tërheqjen e depozitave, “shkriu” në pak orë

Kolapsi i Silicon Valley Bank numëroi dështimin e dytë më të madh të një institucioni financiar në historinë e SHBA.

SVB ishte një nga 20 bankat më të mëdha komerciale të Amerikës dhe tani është nën kontrollin e Korporatës Federale të Sigurimit të Depozitave të SHBA-së pasi u bë e paaftë për të paguar klientët që tërhoqën depozitat e tyre.

Ndonëse ekspertët shuan frikën për një përhapje më të gjerë, kolapsi i bankës mund të ketë pasoja të rëndësishme në sektorët e startup-eve dhe teknologjisë.

SVB ishte një bankë e madhe

E themeluar në vitin 1983, Banka Silicon Valley ofroi financime për pothuajse gjysmën e kompanive të teknologjisë dhe kujdesit shëndetësor të mbështetur nga sipërmarrjet amerikane – ato janë dëmtuar nga normat e larta të interesit dhe pakësimi i kapitalit sipërmarrës.

Ndërsa relativisht e panjohur jashtë Silicon Valley, SVB ishte ndër 20 bankat më të mira tregtare amerikane, me 209 miliardë dollarë në total asetesh në fund të vitit të kaluar, sipas FDIC.

Rënia e saj dukje e shpejtë është mbyllja më e madhe e një banke amerikane që nga Ëashington Mutual në 2008.

FDIC veproi jashtëzakonisht shpejt

Tullat të hiqen të mërkurën, kur SVB njoftoi se kishte shitur një sërë letrash me vlerë me humbje dhe se do të shiste 2.25 miliardë dollarë aksione të reja për të mbështetur bilancin e saj.

FDIC po vepron si një kujdestar, që zakonisht do të thotë se do të likuidojë asetet e bankës për të paguar klientët e saj, duke përfshirë depozituesit dhe kreditorët.

FDIC, një agjenci e pavarur qeveritare që siguron depozitat bankare dhe mbikëqyr institucionet financiare, tha se të gjithë depozituesit e siguruar do të kenë akses të plotë në depozitat e tyre të siguruara jo më vonë se të hënën në mëngjes. Ai tha se do t’u paguante depozituesve të pasiguruar një “dividend paradhënie brenda javës së ardhshme”.

FDIC mori përsipër në mesditën e së premtes – zakonisht pret derisa tregjet të mbyllen.

“Gjendja e SVB u përkeqësua aq shpejt sa nuk mund të zgjaste vetëm pesë orë të tjera,” shkroi CEO i Better Markets, Dennis M. Kelleher. “Kjo për shkak se depozituesit e saj po tërhiqnin paratë e tyre aq shpejt sa banka ishte e falimentuar dhe një mbyllje brenda ditës ishte e pashmangshme për shkak të një ikjeje klasike bankare.”

Normat e larta të interesit çuan në shkatërrimin e saj

Për të luftuar inflacionin e shfrenuar, banka qendrore ka rritur në mënyrë agresive normat e interesit që nga viti 2022. Ajo e bëri huamarrjen për bizneset dhe individët më të shtrenjtë për të ulur çmimet.

Kur normat e interesit ishin pranë niveleve më të ulëta historike, bankat blenë në thesare të vjetra, në dukje me rrezik të ulët. Por ndërsa normat u rritën, vlera e këtyre aktiveve ka rënë, duke i lënë ata të qëndrojnë në humbje të parealizuara.

Normat e larta kufizuan ndjeshëm kompanitë e teknologjisë, të cilat ulën vlerën e aksioneve të teknologjisë dhe e bënë të vështirë mbledhjen e fondeve.

Përballë këtyre normave më të larta të interesit, humbjes së IPO-ve dhe një thatësire financimi, klientët e SVB filluan të tërheqin para nga banka.

“Normat më të larta kanë ulur gjithashtu vlerën e thesarit të tyre dhe letrave të tjera me vlerë që SVB-së i nevojitej për të paguar depozituesit,” tha kryeekonomisti i Moody’s, Mark Zandi. “E gjithë kjo çoi në rrjedhën e depozitave të tyre që detyroi FDIC të merrte SVB-në.”

Nuk është ende një krizë bankare

Të enjten, menaxheri miliarder i fondit mbrojtës Bill Ackman e krahasoi SVB-në me Bear Stearns, huadhënësi i parë që u rrëzua në fillimin e krizës financiare globale 2007-2008.

“Rreziku i dështimit dhe humbjeve të depozitave këtu është se banka e radhës, më pak e kapitalizuar mirë, përballet me një ikje dhe dështon, dhe dominoja vazhdon të bjerë”, shkroi Ackman në Twitter.

Por shumica e analistëve thonë se shpërthimi i SVB tani për tani duket i veçantë për kompaninë, shkruan Julia Horoëitz dhe Anna Cooban. /albeu.com