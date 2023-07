Europa po “digjet’, Greqia lëshon alarmin e kuq, temperaturat i kalojnë 44 gradë celcius

Vala e të nxehtit ”Kleon” është në rritje të plotë në të gjithë Greqinë. Sipas meteorologëve, kjo e premte konsiderohet si një nga ditët më të nxehta me temperatura deri në 44 gradë Celsius në Sterea dhe Thesali. Përveç kësaj, një alarm shëndetësor i nivelit 3 u lëshua në Athinë, Selanik dhe Larisa. Rreziku i zjarrit është rritur ndjeshëm pasi kushtet shumë të nxehta dhe të thata rrisin ndjeshëm zjarret në pyje.

Pjesë të mëdha të Evropës po përvëlohen nga temperatura mbi 40ºC për shkak të një vale të nxehti që është quajtur “Cerberus”, sipas qenit me tri koka në mitologjinë e lashtë greke që ruante portat e botës së përtejme.

Temperaturat parashikohen të arrijnë deri në 48°C në Itali këtë javë, ndërsa Greqia, Spanja, Franca, Gjermania dhe Polonia po ndjejnë që tani efektet e valës së të nxehtit. Në Arktik, një temperaturë e lartë rekord prej 28.8ºC u mat në Slettnes Fyr në majën veriore të Norvegjisë, thanë të enjten meteorologët norvegjezë.

Cerberus po gjurmohet nga Agjencia Evropiane e Hapësirës, e cila tha se kjo valë të nxehti mund të çojë në “temperaturat më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në Evropë”.

Sa vapë është në Greqi?

Sipas Shërbimit Meteorologjik Kombëtar Helen vala e të nxehtit do të vazhdojë në të gjithë Greqinë të paktën deri të hënën më 17 korrik. Temperaturat në rajonin e Thesalisë arritën deri në 44 gradë Celsius ditën e premte, njofton shërbimi, me maksimale 43 gradë në Sterea dhe 42 gradë në Epir. Temperaturat do të bien pak gjatë fundjavës, por pjesa më e madhe e Greqisë do të vazhdojë të qëndrojë mbi 40ºC.

Akropoli i lashtë në Athinë, një nga vendet më të famshme arkeologjike në botë, u mbyll për disa orë të premten për të mbrojtur vizitorët nga nxehtësia e madhe.

Shërbimi meteorologjik parashikoi temperaturat maksimale në 41ºC në Athinë deri në mesditë, por temperatura në kodrën e Akropolit që ka pamje nga kryeqyteti grek, është zakonisht më e lartë për shkak të lartësisë dhe mungesës së hijes.

Punonjësit e Kryqit të Kuq Helen shpërndanë shishe me ujë për turistët që formonin radhë të gjata dhe freskoheshin nën hijen e ullinjve, përpara se monumenti të mbyllej përkohësisht.

Në Athinë dhe qytete të tjera, orët e punës kanë ndryshuar që njerëzit të shmangin vapën e mesditës, ndërsa zonat me ajër të kondicionuar janë hapur për publikun.

Pse ka valë të nxehti në Europë?

Rebekah Sherwin, eksperte meteorologe nga ekipi i parashikimit global të Met Office, tha se temperaturat e larta janë nxitur nga një sistem i vendosur i presionit të lartë që ndodhet në rajonet e prekura.

“Kushtet e valëve të të nxehtit që ndodhin tashmë në pjesën më të madhe të Europës Jugore, Afrikës veriperëndimore dhe Lindjes së Mesme pritet të vazhdojnë gjatë javës së ardhshme.

Temperaturat kulmore – të cilat janë rreth 10 deri në 15 °C më të larta se mesatarja – mund të arrijnë në mes të 40 gradë Celsius në pjesë të Europës Jugore dhe deri në 50 °C në pjesë të Afrikës Veriore. Temperaturat më të larta se mesatarja janë gjithashtu të mundshme në disa raste më në veri në të gjithë Evropën, por këto do të jenë më jetëshkurtër dhe më pak me ndikim”, tha Sherwin.

“Temperaturat e larta po nxiten nga një sistem i krijuar me presion të lartë që është i vendosur në të gjithë rajonin, duke lejuar që temperaturat të rriten dita ditës. Temperatura jashtëzakonisht të larta të sipërfaqes së detit po ndodhin gjithashtu në të gjithë rajonin, me shumë pjesë të Mesdheut që po përjetojnë temperatura sipërfaqësore deri në 25 deri në 28°C. Kjo do të përkeqësojë efektet e nxehtësisë në zonat tokësore përreth, pasi edhe në rajonet bregdetare temperaturat gjatë natës nuk kanë gjasa të bien shumë më poshtë se 20 Celsius”, tha Sherwin.