Është shumë e thjeshtë! Disa mënyra si t’i ruani bananet që të mos bëhen të zeza

Bananet janë një nga frutat më ushqyese dhe na mbajnë të ngopur për disa orë.

Të gjithëve na ka ndodhur të blejmë banane dhe para se të kemi kohë për t’i konsumuar ato tashmë janë bërë të zeza, në vetëm pak ditë.

Pavarësisht se nuk mund të ndërhyjmë në procesin e pjekjes natyrale, ka disa sekrete të vogla që mund t’i mbajnë ato të freskëta dhe më të “gjallëa” për një periudhë më të gjatë kohore.

Megjithatë, duke qenë një frut tropikal, ato nuk mund të përballojnë temperaturat e ftohta. Për këtë arsye dihet se mënyra më e mirë për t’i ruajtur nuk është në frigorifer por në temperaturë ambienti, sidomos kur janë akoma më të gjelbërta dhe të papjekura.

A duhet t’i vendosni bananet në frigorifer?

“Bananet mund të ruhen në banakun e kuzhinës derisa të piqen, dhe më pas mund të ruhen në frigorifer për të paktën dy ditë të tjera ose derisa lëkura të bëhet e zezë.

Për rezultate më të mira, qëroni bananen kur të piqet dhe vendoseni në një qese frigoriferike ose enë hermetike dhe do të zgjasë deri në një muaj. Ftohja e një bananeje të papjekur do të zvogëlojë aftësinë e frutave për t’u pjekur dhe ato mund të mos jenë në gjendje të përsërisin procesin e pjekjes edhe nëse kthehen në temperaturën e dhomës. Dhe ju dëshironi t’i jepni bananes suaj një shans të piqet, përndryshe ajo do të bëhet një frut jeshil, që nuk do të jetë shumë i shijshëm.

Mbani bananet të freskëta

Megjithatë, mënyra më e mirë për t’i mbajtur bananet tuaja të freskëta për aq kohë sa të jetë e mundur është t’i blini ato kur të jenë ende pak të gjelbra dhe t’i lini në temperaturën e dhomës derisa të piqen. Mos i vendosni në qese ose në një hapësirë të mbyllur. Kjo do të përshpejtojë procesin e pjekjes.

Nëse këmbëngulni t’i mbani në frigorifer, bëjeni këtë vetëm kur të kenë krijuar njollat e para kafe, shenjat e pjekurisë, por edhe atëherë, do të keni vetëm disa ditë para se të jenë shumë të buta dhe të nxihen plotësisht.

Truku i membranës

Por ka një metodë tjetër, e cila siguron që bananet të mos nxihen shpejt. Pasi t’i blini ato (jo të pjekura plotësisht) gjëja e parë që duhet të bëni është t’i zgjidhni ato një nga një nga tufa. Më pas merrni qesen e thjeshtë plastike që ndoshta keni në kuzhinë dhe mbështillni fort kërcellin e secilës banane.

Por mos harroni, nuk ka problem nëse bananet bëhen të zeza. Ata janë ende të sigurta për të ngrënë. Vetëm herën tjetër, më mirë të mos i vendosni në frigorifer. /albeu.com