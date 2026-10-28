Arteta jep alarmin para Liverpoolit: Rice, Calafiori dhe Madueke në dyshim

Arsenali rrezikon të zbresë në fushë ndaj Liverpoolit me tre mungesa të rëndësishme, pasi Mikel Arteta ka konfirmuar shqetësimet fizike për Declan Rice, Riccardo Calafiori dhe Noni Madueke.
Asnjëri prej tyre nuk ishte në dispozicion në sfidën e mesjavës, ku londinezët u eliminuan në mënyrë befasuese nga Fleetwood Town, skuadër e kategorisë së katërt të futbollit anglez. Takimi u vendos pas gjuajtjeve të penalltive, duke i shkaktuar Arsenalit një tjetër zhgënjim.
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Edhe pse Arteta zgjodhi një formacion konkurrues për atë ndeshje, mungesa e Rice, Calafiorit dhe Maduekes u ndje dhe tani shton pasigurinë përpara transfertës në Anfield.
Lista e lojtarëve që nuk janë në dispozicion përfshin gjithashtu William Saliban, Bukayo Sakan dhe Christos Tzolis, të cilët, sipas raportimeve, pritet të qëndrojnë jashtë për një periudhë më të gjatë. Max Doëman, ndërkohë, nuk do të luajë në fundjavë, pasi është i pezulluar pas kartonit të kuq në humbjen befasuese të kupës.
Pas eliminimit, trajneri spanjoll sqaroi situatën e tre futbollistëve. Rice kishte ndier shqetësime gjatë takimit të së shtunës ndaj Evertonit, të cilin Arsenali e fitoi 2-0, ndaj Arteta u detyrua ta nxirrte nga loja para vërshëllimës së fundit.
“Calafiori mungoi, Noni kishte një problem me kyçin e këmbës, ndërsa Declan ndjeu një shqetësim në ndeshjen e kaluar kundër Evertonit, prandaj u detyrova ta zëvendësoja”, deklaroi Arteta.
Megjithëse rezultati ishte zhgënjyes, Arteta shmangu kritikat e ashpra ndaj ekipit dhe preferoi të lavdëronte Fleetwood Town për surprizën e madhe dhe atmosferën e krijuar gjatë sfidës.
Arsenali tashmë e ka kthyer fokusin te ndeshja e së dielës kundër Liverpoolit në “Anfield”, ku trajneri shpreson të ketë në dispozicion sa më shumë prej lojtarëve të tij.
Për Rice ka një zhvillim pozitiv, pasi mesfushori anglez u pa të hënën duke u stërvitur së bashku me pjesën tjetër të skuadrës, pas shqetësimit që kishte ndier në fundjavë. Megjithatë, ende nuk dihet nëse ai, Calafiori dhe Madueke do të jenë gati për këtë përballje të rëndësishme.