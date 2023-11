“Ëndrra britanike”, i riu shqiptar: Në një fermë kanabisi pasurohesh shumë shpejt, në Shqipëri nuk ja del dot me rrogë

Loku një i ri shqiptar thotë se do të donte të punonte në një fermë kanabisi në Mbretërinë e Bashkuar pasi pa pasuritë që gëzojnë “djemtë londinez” të kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranë. Burrat, të sapokthyer nga kultivimi i një sasie të madhe marijuane që u shitej britanikëve, janë gjithmonë duke shfaqur pasurinë e tyre dhe në lagjen modeste të Lokut kjo bie në sy. “Unë shoh shumë njerëz që kthehen nga Anglia duke fituar nga 200,000 deri në 500,000 £,” tha 25-vjeçari për Daily Express.

“Ata blejnë një shtëpi, fillojnë një biznes të ri dhe shfaqen në rrugë. Gjithmonë kanë vajzat më të bukura. Ti duhet të kuptosh që unë kur e shoh atë (send,) më sëmbon zemra. Dua të bëj të njëjtën gjë”, tha ai. “Unë njoh shumë njerëz këtu në Shqipëri që marrin paratë nga Londra duke punuar në atë lloj pune dhe fillojnë një biznes të ri këtu. Është diçka e zakonshme”, shton ai.

Loku shpjegoi se në një vend ku paga vjetore është vetëm 4,200 £ në vit, të shohësh një shok 20-vjeçar që drejton një Mercedes të ri pas vetëm disa muajsh në Mbretërinë e Bashkuar, e bën punën joshëse pavarësisht rrezikut apo paligjshmërisë. Korrupsioni endemik do të thotë se disa nga njerëzit më të arsimuar që Loku njeh fitojnë paga jashtëzakonisht të ulëta në Shqipëri.

“Mënyra se si punojnë shqiptarët në Londër është e ndryshme në krahasim me kombësitë e tjera. Ne nuk duam të punojmë sipas niveleve, duke pasur një proces që evoluon ngadalë, ne duam të ndryshojmë jetën tonë në mënyrë drastike në gjashtë muaj deri në një vit. Ky është mentaliteti ynë”, shtoi ai.

Një aspekt tjetër tërheqës për t’u bërë një “djalë londinez” për Lokun është se mundësitë janë lehtësisht të disponueshme.

“Kam pasur një shok në Angli që ka disa shtëpi për të prodhuar drogë dhe më tha që jam menaxher dhe të ftoj të vish të punosh për mua, do të kem gjithçka gati”, vazhdoi ai. “Fillova të mendoj për këtë sepse më duhen paratë”.

“Ai më shpjegoi se procesi do të zgjasë dy apo ndoshta tre muaj në total. Më duhet të punoj me bimët e kanabisit çdo ditë. Sapo të kultivohen do të paguhem dhe do të rifillojmë përsëri, duke lëvizur nga një vend në tjetrin. Unë marr 20% të vlerës së të korrave. Gjithçka varet nga mënyra se si ne punojmë. Nëse bëjmë një punë intensive, çdo ditë do të fitoj më shumë.” Loku shpjegoi se nuk do të lejohej të largohej nga prona ku ndodhet ferma e kanabisit derisa droga të mblidhej. Ai pretendoi se ata i kishin thënë që të dorëzohej menjëherë nëse shtëpia e drogës grabitej dhe të mos shqetësohej për grabitës të mundshëm sepse në MB ata “nuk përdornin armë”.

Duke qenë në kontakt të rregullt me miqtë që tashmë punojnë në fermat e kanabisit në WhatsApp, Loku ndihet i sigurt për sfidën. Ai ka parë video të asaj që duhet të bëjë dhe ka një premtim për ngritje në detyrë për të vepruar si një tregtar nëse ai funksionon mirë si punëtor i shtëpisë së drogës.

Fitimet për punëtorët e shtëpive të drogës varen nga sasia e kanabisit që mund të rritet me sukses në ndërtesën ku ata punojnë – e cila mund të jetë çdo lloj prone nga shtëpitë në stacionet e policisë të braktisura, spitalet ose çerdhet e fëmijëve.

Një bimë kanabisi e rritur plotësisht ka një vlerë në rrugë prej rreth 1500 £, kështu që të korrat nga banesat më të vogla mund të fitojnë shuma në dhjetëra mijëra , ndërsa njësitë e mëdha industriale mund të sjellin të ardhura në miliona. Duke qenë se kultivimi zgjat rreth tre muaj, punëtorët mund të punojnë në rreth katër korrje në vit dhe, nëse u ofrohet norma që pretendon Loku, nëse punojnë në ferma me më shumë se 100 bimë, mund të presin të fitojnë rreth 120,000 £ në vit.

Në fillim të këtij viti, Loku bëri përpjekjen e tij të parë për të udhëtuar ilegalisht në Britani për një punë në fermë kanabisi. Pasi gjeti një kontrabandist njerëzish në TikTok , ai udhëtoi për në Dunkirk dhe u përgatit të kalonte Kanalin me një varkë të vogël.

I riu kaloi ditë të tëra duke fjetur në një tendë të ngrirë në një kamp të mbushur me burra shqiptarë, shumica e të cilëve kishin ëndrrën për të punuar në një fermë droge, derisa banda kurde që organizon udhëtimet e pabesë me gomone tha se ishte koha për të shkuar.

Ai tha: “Të gjithë na thanë se ishin 99% të sigurt që varka ishte gati. Hymë në ujë për rreth 10 deri në 15 metra, por në momentin e fundit pamë policinë dhe na u desh të ktheheshim dhe thjesht të arratiseshim.”

Pas 10 ditësh përpjekje për t’iu shmangur policisë për të bërë kalimin, Loku u kthye në Shqipëri pasi kishin mbetur pa ushqim dhe para. Ai tani e përshkruan udhëtimin si një “ëndërr e keqe”, por nuk ia ka pakësuar dëshirën për të provuar sërish dhe do të bëjë një përpjekje tjetër kur të ketë fondet.

“Babai im thotë se nuk ke nevojë të shkosh të punosh me drogë, mund të rrish këtu dhe të jetosh në mënyrë të denjë. Por këtu pagat janë vetëm 300 deri në 350 paund në muaj”, shtoi Loku. “Qëllimi im është të punoj për disa vite dhe të kthehem këtu, të blej një shtëpi dhe të nis një biznes të ri. Shumë miq bënë të njëjtën gjë në Londër dhe unë dua t’i kopjoj.

“Është një ëndërr sepse ju mund të ndryshoni jetën për ju dhe familjen tuaj. Ju mund të dilni nga varfëria në këtë vend.”

Duke iu përgjigjur përshkrimit të Lokut për lidhjen midis kalimeve me varka të vogla dhe tregtisë së drogës, Alp Mehmet, kryetari i Migration Watch UK, tha se ishte koha për veprim.

“Bandat shqiptare të drogës kanë dominuar skenën e krimit në Mbretërinë e Bashkuar për disa vite,” tha ai. “Rrjedha e vazhdueshme e të rinjve që mashtrohen dhe detyrohen të vijnë këtu për të fituar shumë para dhe [të kenë] një jetë të lehtë. Ata mund të ndalen lehtësisht nga autoritetet franceze.