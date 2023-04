EMRI/ I riu kapet me 2 pako me kanabis në formë çokollate në Portin e Durrësit

Një 20 vjeçar përfundoi në pranga pasi tentoi të fuste në vendin tonë, përmes Portit të Durrësit, kanabis në formë çokollate.

Endri Bushati ka rënë në pranga pas një kontrolli nga “blutë” e Durrësit (me peshë totale rreth 450 g) në automjeti që drejtonte i riu.

Si rezultat i kontrollit të imtësishëm, në automjetin tip “Seat”, që drejtohej nga i riu shërbimet e Policisë Kufitare gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 2 pako me lëndë narkotike kanabis në formë çokollate, me peshë totale rreth 450 g.

Njoftimi i Policisë

Port Durrës/ Tentoi të trafikonte drejt vendit tonë, 2 pako me lëndë narkotike kanabis në formë çokollate, arrestohet në flagrancë 20-vjeçari.

Shërbimet e Policisë Kufitare i gjetën pakot me lëndë narkotike (me peshë totale rreth 450 g) në automjetin që drejtonte ky shtetas. Sasia e kanabisit në formë çokollate u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Shërbimet e Policisë Kufitare të Portit të Durrësit, në vijim të goditjeve të njëpasnjëshme ndaj krimeve kufitare dhe trafiqeve të paligjshme, si rezultat i intensifikimit të kontrolleve në hyrje/dalje, të bazuara në analizën e riskut, si dhe me mbështetjen e inteligjencës informative, në bashkëpunim me specialistët e

Sektorit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme të DVP Durrës dhe me autoritetet doganore, kanë goditur një tjetër rast të trafikimit të lëndëve narkotike. Si rezultat i kontrollit të imtësishëm, në vijën e dytë, në hyrje të RSh-së, në automjetin tip “Seat”, që drejtohej nga shtetasi E. B., shërbimet e Policisë Kufitare gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 2 pako me lëndë narkotike kanabis në formë çokollate, me peshë totale rreth 450 g.

Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u arrestua në flagrancë shtetasi E. B., 20 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme./albeu.com./