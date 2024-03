Emri/ Aksident në Greqi, humb jetën i riu nga Vlora

Mëngjesin e sotëm, një shqiptar ka humbur jetën në Patra të Greqisë.

Mediat greke raportojnë se Erges Çobaj, 31-vjec, nga Vlora, duke drejtuar një motoçikletë është përplasur me automjetin me targa shqiptare AA797ZY që drejtohej nga Natasha Saliaj, 48-vjeç, nga Fieri, por me banim në Korinth.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Othonos Amalias”. Pas përplasjes, automjeti më pas ka devijuar, duke goditur hekurat mbrojtëse të rrugës e për pasojë ka humbur jetën 31-vjecari Çobaj.

48 vjeçarja nga Fieri u arrestua fillimisht por u la më pas e lirë me urdhër të Prokurorit.