EMRAT/ Dyshohen për vrasjen e Artan Çukut, policia greke “shtanget” me atë çfarë gjen në shtëpitë e shqiptarëve (FOTO LAJM)

Të tjera detaje kanë dalë nga arrestimi i dy shtetasve shqiptarë në Greqi, të cilët akuzohen se autorë të vrasjes së kryepolicit Artan Cukut.

Pas një hetimi të detajuar nga Prokuroria pranë Drejtorisë së Sigurisë së Atikës, u zbulua rasti i vrasjes në tentativë ndaj pesë personave, e kryer më datë 22.01.2022 në zonën e Vulës, raporton Protothema.

Sipas mediave greke, dy nga autorët, Bledar Jambelli dhe Kristaq Leci, u arrestuan në orët e mëngjesit të djeshëm në kuadër të një operacioni të koordinuar nga punonjësit e policisë së Shërbimit të mësipërm, ndërsa një tjetër autor, po shqiptar 35 vjeç, ndodhet tashmë i burgosur në Qendrën e Paraburgimit.

Ndaj të arrestuarve të mësipërmve është ngritur kallëzim për vrasje të shumëfishtë në tentativë dhe lëndim të rrezikshëm trupor në kuadër të organizatës kriminale, si dhe për shkelje të ligjit për armët.

Nga hetimet paraprake të Departamentit të Prokurorisë së Shkurtimeve, u konstatua se, në orët e pasdites të datës 22.1.2022, të pandehurit i janë bashkuar një grupi, me role të dallueshme, me qëllim të afërt takimin me dy nga viktimat e huaja, të cilët ishin i shoqëruar nga tre persona të tjerë, në një dyqan-furrë në Vula Atikë, për të diskutuar mosmarrëveshjet e tyre.

Gjatë takimit që zhvilluan, dy nga të pandehurit dhe dy nga viktimat janë ulur në tavolinat e dyqanit në fjalë, ku fillimisht kanë biseduar dhe më pas ka ndodhur një sherr, me pjesëmarrjen e të gjithë autorëve, të cilët duke përdorur armë zjarri dhe thikë, plagosi pesë viktimat dhe më pas u largua me një makinë.

Bëhet e ditur se tre nga të huajt e plagosur janë dërguar në spital në gjendje të rëndë për shëndetin e tyre, ku kanë qëndruar të shtruar për një kohë të gjatë.

Nga hetimet e kryera, 42-vjeçari u gjet dhe u sekuestrua: pistoletë me fole silenciatori dhe karikator me 14 fishekë në dhomën e saj, 132 fishekë, 3 karikatorë pistolete, 2 thika, sëpatë, pajisja e interferencës së sinjalit elektronik (bllokues GPS), detektor i pajisjes elektronike – gjurmimi i gabimeve, Jelek antiplumb, 2 ëireless portative, tableta, 6 celularë, 3 pako lidhje telefonike, stem dhe kartë SIM, 2 karta memorie, shkop usb, mjeti në pronësi të tij, i cili është përdorur për kryerjen e veprimeve të mësipërme, shuma prej 10.750 euro.

Jambelli dhe Leci Jambelli akuzohen si porositësi i vrasjes së Artan Cukut.

Greqia në vitin 2019 ka refuzuar ekstradimin e Jambellit në Shqipëri, pasi pretendonte se i rrezikohej jeta.