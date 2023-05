Ekzekutoi Arian Gosën me një plumb në kokë, kjo është makina me të cilën u arratis autori

Kanë dalë pamjet e makinës me të cilën Habib Rexha dyshohet se u arratis pasi vrau me plumb në kokë Arian Gosën.

Ngjarja ndodhi ditën e djeshme në qytetin e Kavajës, teksa Gosa ishte ulur në një kafene me babanë e tij.

Autori i vrajses është shpallur në kërkim dhe policia ka vënë në dispozicion 10 mijë euro për këto që jep informacion për kapjen e tij.

Dyshimet e policisë janë se motivi i krimit është hakmarrja, pasi 31 vjeçari Habib Rexha është vëllai i Altin Rexhës, i cili mbeti i vrarë dy muaj më parë në Kavajë.

Altin Rexha u përfshi në një konflikt me Edmond Gosën në muajin mars, vëllanë e Arjan Gosës. Edmond Gosa e qëlloi me thikë Altin Rexhën ndërsa ky i fundit e qëlloi me armë zjarri.