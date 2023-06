E rëndë, nëna vret dy foshnjat e saj të sapolindura

Policia në Korenë e Jugut ka lëshuar urdhër-arresti për një grua e cila akuzohet për vrasjen e dy të porsalindurve të saj dhe mbajtjen e trupave të tyre në frigorifer për vite me radhë.

Një zyrtar i policisë provinciale Gyeonggi Nambu tha për CNN se gruaja, rreth të 30-ave, kishte pranuar vrasjen e foshnjave dhe tha se ajo e bëri këtë sepse u përball me vështirësi ekonomike dhe nuk mund të kujdesej për tre fëmijët e saj të tjerë, të moshës 12, 10 dhe 8 vjeç.

Të porsalindurit ishin vetëm një ditë kur vdiqën, shtoi zyrtari.

