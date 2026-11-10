Jericole Hellems dhe Bora ndërpresin bashkëpunimin

Jericole Hellems dhe Bora ndërpresin bashkëpunimin

Jericole Hellems nuk do të jetë më pjesë e Borës së Prishtinës. Klubi i Superligës së Kosovës njoftoi të martën se kontrata me basketbollistin amerikan është ndërprerë me marrëveshje të dyanshme.

Hellems iu bashkua Borës përpara nisjes së sezonit, por mungoi në tri ndeshjet e fundit të ekipit, kundër Sigal Prishtinës, Pejës dhe Vëllaznimit.

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Në pesë ndeshje të këtij sezoni në Superligë, ai regjistroi mesatarisht 13 pikë, 7 kërcime dhe 4 asistime për ndeshje.

Klubi e falënderoi Hellemsin për kontributin, angazhimin dhe profesionalizmin, duke i uruar suksese në vazhdim të karrierës.

Bora renditet e treta me 14 pikë, po aq sa Trepça dhe Bashkimi në dy vendet e para. Ndeshjen e ardhshme do ta luajë këtë vikend në shtëpi kundër Golden Eagle Yllit.


Shtuar 10.11.2026 10:24

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