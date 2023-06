E keni ditur gabim, frutat pas buke nuk janë një ide e mirë

Nëse mendonit se ishte një zakon i shëndetshëm, atëherë ka ardhur koha të mësoni se po bëni një gabim të madh.

Prej kur ishim fëmijë na kanë mësuar se ngrënia e frutave është një zgjedhje jashtëzakonisht e saktë për të pasur një dietë të ekuilibruar. Ato përmirësojnë shëndetin tonë dhe mbrojnë trupin tonë. Megjithatë, ajo që nuk na kanë mësuar është se kur duhet të konsumojmë frutin. Sepse si shumica e gjërave në jetë, ushqimi është gjithashtu një çështje kohe.

Pse nuk duhet të hamë fruta pasi kemi ngrënë?

Marrja e frutave për ëmbëlsirë në fakt bën më shumë dëm sesa mirë. Ka të ngjarë të shqetësojë dhe përfundimisht të ngadalësojë tretjen tonë. Edhe pse ne priremi t’i tresim shpejt frutat, ngrënia e tyre pas një vakti të madh mund të shkaktojë “trafiku të ngjeshur” në zorrët tona. Trupi fokusohet në tretjen e vaktit kryesor dhe lë frutat për më vonë. Fruktoza e gjetur në fruta, sheqeri i frutave AKA, nuk do të tretet shpejt dhe do të shkaktojë dhimbje stomaku.

Kur duhet të hamë fruta?

A ka një kohë të duhur? Me sa duket ka. Preferohet të hani fruta jashtë orarit të vakteve pasi ato do të treten më shpejt dhe më lehtë. Një deri në dy orë para ngrënies ose tre deri në katër orë pas ngrënies janë kohë ideale, ndërkohë që është një zakon i mirë të hani fruta për mëngjes me stomakun bosh. Gjithashtu, gatimi i frutave është një gjendje e mirë, sepse fibrat asimilohen më mirë nga trupi ynë dhe stomaku i ndjeshëm mund ta përballojë atë më rehat.