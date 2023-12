Të shtëna me armë zjarri. Raportohet se ngjarja ka ndodhur në Pezë Helmës të Tiranës. Autorët kanë qëlluar me armë e më pas janë larguar me një makinë tip ‘Ford Fiesta’ me targa të vjedhura.

Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar e nuk dihet se cili ishte ‘objektivi’. Pritet që në orët në vijim të ketë më shumë informacion.