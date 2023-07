Plagosje me thikë në Durrës

Një person është plagosur këtë të enjte, si pasojë e një një konflikti me thikë në Durrës.

Nga të dhënat paraprake bëhet me dije sherri për motive të dobëta ka përfunduar në përplasje me mjet prerës, kur një 41-vjeçar me iniciale E. L., ka goditur me mjet prerës shtetasin A. V., 36 vjeç, i cili në kujdesin e mjekëve, jashtë rezikut për jetën.

Policia arrestoi menjëherë 41-vjeçarin E.L., banues në Durrës. Sakaq, materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme./Albeu.com/