E frikshme/ Dhjetëra emigrantë bllokohen në detin Jon pasi u prishet anija

Një grup refugjatësh kurdë rrezikojnë jetën, teksa lëvizin në një anije të dëmtuar, pa ujë dhe pa ushqim në ujërat e detit Jon.

Sipas mediave greke, rreth 85 refugjatë politikë, kryesisht nga Irani dhe Iraku, u nisën për në Itali për të kërkuar azil politik, por filluan të tërhiqeshin në detin Jon nga era, kur anija e tyre pushoi së punuari.

🔴BREAKING: +GercekNews reached a boat packed with #Kurdish refugees blocked by Greek coast guard in #Greek waters in #Ionian Sea. The boat is damaged and dragged dangerously in the sea risking to capsize any moment. pic.twitter.com/BJoh1fvETi

