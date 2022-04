Dubai, destinacioni i ri i firmave të mëdha të kriptovalutave

Firmat kripto po nxitojnë të hapin dyqane në Dubai pasi vendi filloi të ofrojë licenca të aseteve virtuale, duke e bërë shtetin e Gjirit juridiksionin më të fundit që kërkon të bëhet një strehë për industrinë globale të kriptove.

Exchange ByBit, i cili javën e kaluar njoftoi se do të zhvendoste selinë e tij globale nga Singapori në Dubai, bashkohet me lojtarët kryesorë të industrisë Crypto.com, FTX dhe Binance në krijimin e një terreni në qytet.

Entuziazmi për Dubain midis kompanive të kriptove vjen pasi shpresat e tyre për Singaporin si një qendër aktivitetesh digjitale janë zbehur. Ndërsa Singapori ka miratuar vetëm një pjesë të vogël të grupeve të kriptove që aplikuan për licenca, Dubai ka tërhequr disa industri të rënda në pak javë që nga fillimi i skemës së tij të licencimit.

Singapori ishte parë si një qendër e lulëzuar e kriptove në Azi, pasi Kina goditi asetet digjitale vitin e kaluar. Tani, karvani i monedhave digjitale ka ecur përpara pasi disa kompani po i kthejnë sytë drejt një regjimi rregullator më të hapur në Gji.

Changpeng Zhao, shefi ekzekutiv i Binance, i cili është zhvendosur nga Singapori në Dubai, tha se qeveria e shtetit të Gjirit ka tërhequr kompanitë e kriptove me “mendësinë e saj të hapur dhe një qëndrim miqësor ndaj biznesit”.

Binance, shkëmbimi më i madh i monedhave digjitale në botë për nga vëllimi i tregtimit, u konsultua për rregullat sipas të cilave do të rregullohet tani në Dubai. Në dhjetor, Binance nënshkroi një marrëveshje me Dubai World Trade Centre, një park biznesi pa taksa, për të këshilluar mbi peizazhin rregullator të kriptomonedhave në Emirate.

Autoriteti Rregullator i Aseteve Virtuale, i cili u lançua në fillim të këtij muaji, i ka lëshuar një licencë kompanisë Binance.

Zhao tha se Binance kishte lobuar për formimin e një rregullatori të porositur, duke e përshkruar vendimin si “shumë të shkëlqyer” dhe duke vlerësuar autoritetet e Dubait si “rregullatorët dhe zyrtarët qeveritarë më të zgjuar se në çdo vend tjetër të botës”.

Megjithatë, miratimi entuziast i Dubait ndaj aseteve virtuale ka ngritur alarmin në disa qarqe financiare, duke pasur parasysh vendimin e fundit të Task Forcës së Veprimit Financiar, një mbikëqyrës global i pastrimit të parave, për të vendosur Emiratet e Bashkuara Arabe në të ashtuquajturën “lista gri” e tyre për monitorimin e procedurave për parandalimin e fluksit të parave të pista.

Juristët dhe ish-rregullatorët në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA thanë se një licencë nga Emiratet nuk do të mjaftojnë për të bindur rregullatorët perëndimorë se shkëmbimet e kriptove janë nën mbikëqyrjen e duhur.

Mbretëria e Bashkuar ka bërë gjithashtu një shtysë për t’u bërë një “qendër globale” për kripto-mat, pasi Sekretari i Thesarit, John Glen deklaroi në një fjalim të hënën se vendi dëshiron të jetë tërheqës për “firmat që nuk kanë ende një bazë të vendosur”.

Sidoqoftë, avokatët vërejnë se qeveria do të duhet të nxisë rregullatorët britanikë, përfshirë FCA-në, që të jenë më të hapur ndaj operatorëve të kriptove.

Ofensiva e “kriptosharmit” të Dubait ka tërhequr në mënyrë të shpejtë disa kompani.

FTX Europe, krahu i bursës me bazë në Zvicër, në mars njoftoi se do të krijonte selinë qendrore rajonale në Dubai, pasi t’i jepej një licencë atje. Crypto.com me seli në Singapor shtoi një zyrë në Lindjen e Mesme, javën e kaluar. BitOasis, një shkëmbim kriptosh me bazë në Dubai gjithashtu mori një licencë të përkohshme javën e kaluar.

Njësia e Binance në Singapor në dhjetor hoqi dorë nga aplikimi i saj për një licencë për të drejtuar një biznes kripto në vend pasi rregullatorët urdhëruan Binance Singapore të ndalonte të gjitha transferimet e kriptove me shkëmbimin global binance.com, të cilën rregullatori e vendosi në një listë alarmi investitori dhe tha se “mund të jetë në shkelje” të ligjit vendor.

Në përgjithësi, Autoriteti Monetar i Singaporit (MAS), ka dhënë vetëm katër licenca kripto, pasi ka marrë 176 aplikime për mbikëqyrje. Më shumë se 100 kompani janë larguar, ndërsa rreth dhjetëra ende shpresojnë për dritën jeshile.

MAS gjithashtu, në fillim të këtij viti, ndaloi reklamat për kriptovalutat. Lëvizja është interpretuar si një “dekurajim i fortë për ofrimin e kriptove ndaj konsumatorëve”, sipas Nizam Ismail, shefit ekzekutiv të konsulencës së kriptove Ethikom.

Xue Kai Pang, shefi ekzekutiv i Tokocrypto, një shkëmbim kriptosh në Indonezi, tha se “Singapori definitivisht po humbet një pjesë të shkëlqimit dhe atraktivitetit të tij. . . Ka vende më të hapura si Dubai”.