Dosja e “Sterilizimit”/ Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj paraqitet në GJKKO

Dosja e “Sterilizimit”/ Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj paraqitet në GJKKO

Ditën e sotme, ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, është paraqitur në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), në kuadër të procesit gjyqësor për dosjen “Sterilizimi”.

Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, po gjykohet për akuzat e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën dhe grup i strukturuar kriminal.

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Nga ana tjetër, 8 të pandehurit e tjerë, përfshirë ish-zv/ministrin Klodian Rjepaj dhe biznesmenin që fitoi koncensionin, Ilir Rrapaj, janë dënuar në proces më vete me gjykim të shkurtuar.

Rrjepajt dhe Rrapajt, u është rrëzuar nga gjykata akuza e grupit të strukturuar kriminal. Beqaj është nën masën e arrestit shtëpiak për dosjen ‘SASPAC’ pas përfundimit të afateve të paraburgimit për dosje ende në hetim, gjë që çoi në vendimmarrje të gjykatës për lirimin e tij nga qelia.


Shtuar 10.11.2026 11:43

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