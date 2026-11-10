Dosja e “Sterilizimit”/ Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj paraqitet në GJKKO

Ditën e sotme, ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, është paraqitur në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), në kuadër të procesit gjyqësor për dosjen “Sterilizimi”.
Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, po gjykohet për akuzat e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën dhe grup i strukturuar kriminal.
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Nga ana tjetër, 8 të pandehurit e tjerë, përfshirë ish-zv/ministrin Klodian Rjepaj dhe biznesmenin që fitoi koncensionin, Ilir Rrapaj, janë dënuar në proces më vete me gjykim të shkurtuar.
Rrjepajt dhe Rrapajt, u është rrëzuar nga gjykata akuza e grupit të strukturuar kriminal. Beqaj është nën masën e arrestit shtëpiak për dosjen ‘SASPAC’ pas përfundimit të afateve të paraburgimit për dosje ende në hetim, gjë që çoi në vendimmarrje të gjykatës për lirimin e tij nga qelia.