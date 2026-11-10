Trençevska ngre pyetjen nëse emërimi i Sllaveskit si guvernator lidhej me procesin për Alta Bankën

Nënkryetarja e LSDM-së, Jovana Trençevska, e cilësoi dhënien e licencës për Alta Bankën si pikënisjen e një “skenari të errët” në Maqedoni. Ajo vuri në diskutim shpejtësinë e lëshimit të licencës dhe përgjegjësinë e qeverisë dhe të Bankës Popullore për procesin.
Sipas Trençevskës, licenca u dha pa u ndjekur të gjitha procedurat që kërkon Ligji për Bankat. Ajo tha se nuk u kryen verifikimet e duhura për pronarin Davor Macura, gjendjen e tij financiare, reputacionin dhe prejardhjen e kapitalit.
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Duke folur në “24 Analiza”, Trençevska iu referua një deklarate në të cilën, sipas saj, guvernatori shprehet se nuk e di kush është pronari. Ajo argumentoi se identiteti i pronarit duhet kontrolluar i pari, krahas gjendjes financiare të kompanisë ose grupit që synon të blejë një bankë në Maqedoni. Po aq i rëndësishëm, sipas saj, është shqyrtimi i reputacionit. Trençevska tha se guvernatori u ndal vetëm te gjendja financiare, pa trajtuar pronësinë, reputacionin dhe origjinën e parave.
Ajo kujtoi se LSDM-ja ngriti publikisht në dhjetor të vitit të kaluar çështjen e Davor Macurës si pronar i Alta Bankës dhe rrethanat e gjithë operacionit. Trençevska tha se partia e kishte paralajmëruar këtë skandal në vitin 2025, duke pyetur publikisht nëse Trajko Sllavevski ishte emëruar guvernator për ta përfunduar operacionin. Sipas saj, ai tashmë e ka përfunduar atë.
Trençevska paralajmëroi edhe për mundësinë që “Stopanska Banka SHA Bitola” të merret nën kontroll nga Serbia. Ajo e paraqiti këtë si pjesë të pyetjeve dhe dyshimeve më të gjera që ka ngritur rasti i Alta Bankës.