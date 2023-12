DOSJA/ 200 mijë euro për kokën e Lleshit, zbërthehet i burgosuri: Mjacaj ndoqi policin me armë në dorë

Prokurorët kanë marrë në pyetje edhe të burgosurin Indrit Shaqja në burgun e Peqinit, i cili ka parë se si Sokol Mjacaj qëlloi me armë Arben Lleshin nga jashtë qelisë duke e lënëtë vdekur.

Shaqja shpjegon se ka qenë duke gatuar në momentin që Mjacaj është afruar te dritarja dhe i ka thënë që të thërriste Arben Lleshin. Ky e ka thirrur Lleshin dhe më pas kur ai është afruar te dritarja ka dëgjuar një zhurmë arme.

Shaqja tregon para prokurorëve se në burg ishin gjetur disa letra sipas të cilave ishin ofruar 200 mijë euro për vrasjen e Arben Lleshit dhe një të burgosur tjetër.

Po ashtu deklarohet se Mjacaj kishte ndjekur me armë në dorë edhe një polic pasi vrau Lleshin.

Më poshtë, lexoni deklaratën e plotë të Shaqjes sipas dosjes hetimore të siguruar nga Albeu.com.

Dëshmia:

Në cilësin e personit që ka dijeni për rethanat e ngjarjes është pyetur viktima Indrit Shaqëja, i cili ka spjeguar se ka qënë duke qëndruar në ambjetet e dhomës duke gatuar.

Polici i kollonës ka therritur dhe i ka thënën Indrit të kërkojnë tek zgara e kollonës se sektorit. Ka dalë dhe është afruar se kush më kërkon dhe aty ka parë se ishte shtetasi Sokol Mjaca i cili ka thënë se O indrit më njofto pak Ben Lleshin të dalë në dritare tek zgara se kam për ti thënë dicka, ku është kthyer dhe ka parë në koridor të sektorit Arben lleshin e ka thërritur me fjalët se të kërkon Sokol Mjaca në dritare për të thënë dicka.

Ndërkohë aty është futur tek dhoma e Indrit Shaqes shettasi Arben lleshi dhe është afruar tek dritarja dhe Indriti ka qënë duke parë ushqimin që ishte në sobë. Ka dëgjuar fillimisht një krisëm si kapsollë dhe aty ka kthyer kokën nga dritarja dhe ka parë se Arben lleshi po tërhiqej në thellësi të dhomës duke humbur ekulibrin.

Ka parë nga dritarja Sokol Mjacën me pistolet në dorë dhe aty është afruar tek dritarja dhe ka nisur të flasë me Sokolin dhe e ka sharë. Ndërkohë Sokoli ëhstë larguar në drejtim të daljes për jashtë ajërimit, doli në koridor vet dhe ndoqi me vrap Sokolin.

Kur ka dalë për në ajërim jashtë ka parë se Sokoli i kishte drejtuar pistoletën një polici ndërkohë që polici i ajërimit hapi derrën që të dilte në ajërim. E ndoqi nga mbrapa dhe ndërkohë policët tentonin të pengonin Indritin për të mos e ndjekur se nuk e dinte cpo ndodhte dhe Sokoli i thoshte mos u afro se do të të vrasë dhe ty.

Sokoli me pas hyri tek dhoma e takimeve me familjarët e dhomës B.

Ka deklaruar gjithashtu se gjatë gjithë kohës që ka qënë në burgë dy herë në sportelin e derrës së dhomës ka gjetur dy letra të shkrujtura me shkrim dore, një rreth katër vjet më parë dhe tjetrën rreth një viti e gjysëm më parë në burgun e Peqinit me të njëjtën përmbajtje se do të paguajme 200 mij euro , do trë sigurojmë dhe helmin që ty ta kryesh vdekjen e atij Arben Lleshit, nëse je dakort nmë të dyja rastet i anë thënë se nëse je dakort na kthe përgjigje me letër.

Është deklaruar gjithashtu se në të dyja rastet letrat ia ka dhënë shtetasit Arben Lleshi për të cilin deklaroj se ka dijeni gjithë burgu, kam pasur mardhëni të mira në Fushë krujë ndërsa më pas i ka prishur për shkak se i përbuste fenë ky dënuar.

Në Peqin ka qënë për 3 muaj në regjim të posacëm se ju kap telefoni në dhomë. Në vijim ka deklaruar se një anonim i ka dërguar letër Arben Lleshit tek dhoma se e paralajmërojnë se për kokën tënde po pagojnë 200 mijë euro dhe për Xheladin Krujën 200 mijë euro.