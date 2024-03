Dorëheqja e Jorgo Goros, Balla: Ligji e përcakton qartë, vendimmarrja për kryetarin e ri i takon Këshillit Bashkiak

Ministri Taulant Balla, është pyetur nga gazetarët për bashkinë e Himarës, që është pa kryebashkiak, ndërsa Jorgo Goro dha edhe dorëheqjen.

Balla tha se do zbatojnë ligjin dhe se vendimmarrja për kryetarin e ri, i takon Këshillit Bashkiak të Himarës.

“Ligji për organizmin e qeverisë vendore përcakton qartë rastet e vakancës, krijimi i vakancës me dorëheqje apo formë tjetër. Dorëheqja sapo ka ndodhur, nga ky moment, prefekti njofton organet e tjera të qeverisjes qendrore. Qeveria do zbatojë ligjin pikë për pikë”, tha Balla.

“Unë jam ministri, s’më takon të bëj deklarata të natyrës politike lidhur me vendimmarrjen ekskluzive të këshillit bashkiak të Himarës. Këshilli bashkiak komandon në detyrë një kryetar që kryen në mënyrë të përkohshme këtë detyrë. Tua lëmë vendimmarrjen institucioneve që u takon me ligj. Do ishte e pavend që të jepja unë komente për këtë vendimmarrje që i takon Këshillit Bashkiak Himarë”, tha Balla.

Sa i takon arrestimit, Balla tha se nuk komentojnë vendimet e drejtësisë, por e mbështesin atë.

Qëndrimi ynë është i qartë. Nuk komentojmë vendimet e drejtësisë. Drejtësia ka mbështetjen tonë për të çuar para luftën kundër korrupsionit dhe çdo lloj forme tjetër të shkeljes së ligjit.