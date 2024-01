Donald Trump: Jemi në prag të Luftës së Tretë Botërore

Ish-presidenti i SHBA Donald Trump, pretendon se sulmi të dielën ndaj personelit amerikan në Jordani na lë “në prag të Luftës së Tretë Botërore”.

Në një deklaratë të lëshuar pas sulmit, i cili vrau tre anëtarë të shërbimit amerikan, Trump tha se sulmi “nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse do të isha president”, shkruan Sky News.

“Ashtu si sulmi i Hamasit i mbështetur nga Irani ndaj Izraelit nuk do të kishte ndodhur kurrë, lufta në Ukrainë nuk do të kishte ndodhur kurrë dhe ne tani do të kishim paqe në të gjithë botën”, tha ai.

“Në vend të kësaj, ne jemi në prag të Luftës së Tretë Botërore”.

Ai është një nga disa republikanë që kanë bërë presion mbi presidentin Joe Biden, për t’iu përgjigjur me forcë.

Zoti Biden, ka thënë se do të urdhërojë një përgjigje, por nuk ka ofruar asnjë detaj se si duken ata shumë.