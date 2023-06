“Do të merrni një lajm befasues në punë”, shenjat e horoskopit që do të kalojnë një javë të mirë

Këto shenjat të horoskopit do të kenë ditë të mira nga datat 5 – 11 qershor 2023. Kështu që ndërsa Hëna lëviz përmes Bricjapit, Ujorit dhe Peshqve këtë javë, fokusohuni nga brenda dhe bëni atë që është e duhura për ju.

Nëse jeni në një lidhje, mos ulni kokën dhe mos harroni nevojat tuaja. Dhe nëse jeni beqar, kujtojini vetes se jeni të dashur dhe të dëshirueshëm. Po sikur të mos e keni gjetur ende shpirtin tuaj binjak? Një ditë do e gjeni.

Shenjat që do të kenë një javë shumë pozitive:

Gaforrja

Java do jetë relativisht e relaksuar. Edhe kur Hëna kalon në Bricjap (shenja juaj e kundërt), Neptuni, Saturni dhe Jupiteri ju mbulojnë. Disa prej jush mund të ndihen mjaft dembelë ose të lodhur këtë javë. Por kur mendoni se sa ulje-ngritje keni kaluar, veçanërisht pas pandemisë, kjo periudhë e relaksuar është pikërisht ajo që ju nevojitet. Argëtohuni me miqtë tuaj. Shkoni në kinema, rregulloni thonjtë ose flokët, ose çfarëdo tjetër që dëshironi të bëni. Vetëm mos harroni të jeni më vigjilent ndaj flamujve të kuq kur takoheni me njerëz gjatë kësaj kohe. Nëse jeni në një lidhje, argëtimi është një rrugë e njëanshme. Lëreni veten tuaj spontan të marrë frenat dhe organizoni një takim emocionues.

Akrepi

Fillimi i javës do jetë mjaft i mirë për ju. Sidomos të mërkurën. Të gjitha energjitë planetare përqendrohen diku tjetër në këtë kohë. Kështu, ju fluturoni nën radarin e turbulencave kozmike dhe lëvizjeve të tjera të bezdisshme planetare. Disa prej jush mund të marrin edhe një lajm befasues dhe shumë pozitiv nga shefi në punë. Madje mund ta gjeni veten më të frymëzuar se zakonisht këtë javë. Mos e mbani veten prapa. Lëreni kreativitetin tuaj të pushtojë. Në çështjet e zemrës mund të ndiheni pak të dëshpëruar në këtë moment. Plutoni përballë Venusit dhe Marsit është përgjegjës për këtë. Por mos u shqetësoni. Me hapa të ngadaltë dhe të qëndrueshëm, do të shihni se gjithçka do të përmirësohet.

Ujori

Ujorët, fati i mirë nuk shfaqet gjithmonë si një kalorës me armaturë të shndritshme ose një pushim me fat në kohën më të përshtatshme. Ndonjëherë ajo shfaqet në jetën tuaj si një “katastrofë” që nuk është në të vërtetë një fatkeqësi. Diçka e tillë do të ndodhë këtë javë. Ju mund të mendoni se autoriteti juaj po sfidohet. Ose që disa njerëz nuk ju duan pranë. Disa prej jush mund të përjetojnë edhe refuzim në dashuri. Megjithatë, ju jeni në listën e horoskopëve më të mirë, sepse nuk e keni idenë se sa plumba do të shmangni për shkak të këtyre bezdisjeve apo rrethanave rënduese. Me Marsin dhe Venusin të dy në Luan në këtë kohë, marrëdhëniet tuaja kalojnë një krizë ose dalin në dritë situata që duhet t’i kishit trajtuar më herët. Mos i injoroni shenjat.