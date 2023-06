Këto katër shenja horoskopi kanë më shumë gjasa të ndahen në muajin korrik

Nëse i përkisni një prej katër shenjave të mëposhtme të zodiakut, ka më shumë gjasa që të përjetoni një ndarje në korrik.

Dashi: Rrethanat e vështira do t’ju shtyjnë në kufijtë tuaj dhe do të ndiheni të bllokuar në jetën tuaj të dashurisë, edhe pse në fusha të tjera gjërat duket se po shkojnë shumë mirë. Të paktën do të keni kohë dhe qetësi për të menduar se cili do të jetë hapi i radhës në marrëdhënien me partnerin. Megjithatë, nuk do të keni zgjidhje tjetër veçse të përballeni me realitetin, që në rastin tuaj do të thotë se vetë procesi juaj i shërimit do të ketë një çmim.

Binjakët: Këtë muaj do të pyesni veten nëse keni humbur stabilitetin dhe sigurinë në jetën tuaj dhe do të ndjeni se nuk mund të mbështeteni tek dashuria. Kjo nuk është hera e parë që ju ndodh dhe ju e dini shumë mirë këtë ndjenjë. Tashmë po fillon të ndjesh zemrën të rrahë, të lënduar nga perspektiva e humbjes dhe me kalimin e ditëve do të ndihesh sikur opsioni i vetëm është të dalësh nga kjo gjendje. Dashuria që ke jetuar dikur është bërë thjesht një hije dhe kjo të trishton thellë, por në të njëjtën kohë ti e di se do të mbijetosh sërish.

Virgjëresha: Këto ditë do të pajtoheni me disa të vërteta në jetën tuaj që i kishit futur thellë brenda. Do të kuptoni që ndjenja e boshllëkut ka të bëjë me fundin e dashurisë për partnerin. Edhe pse mbajtja e kësaj marrëdhënieje ishte në prioritetet tuaja, tani e kuptoni se jo çdo gjë është në duart tuaja. Deri tani keni pretenduar se gjithçka po shkonte mirë, por në korrik do të kuptoni se sado që të dhemb, ndarja është hapi tjetër për të ecur përpara në jetën tuaj.

Akrepi: Marsi do të sjellë tension në jetën tuaj, i cili do të arrijë kulmin në javën e tretë të korrikut, duke ju bërë të ndiheni të pashpresë. Jeta juaj e dashurisë ka qenë në prag të katastrofës për një kohë tani, por si gjithë të tjerët, ju nuk keni qenë të gatshëm ta pranoni këtë deri tani. Megjithatë, në fund të korrikut situata do ju çojë diku tjetër, pasi nuk mund të duroni më të ndjeni se jeta po ju kalon. Mund të jeni të lënduar tani, por ky vendim i vështirë do të shpërblehet në fund.