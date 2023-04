“Do më vrasin rivalët”, krimineli shqiptar kërkon azil në Britani: Dua anonimitet, kërkesa e gangsterit shkakton debate

Një shpiptar i përfshirë në akivitete kriminale në Mbrëtërinë e Bashkuar ka kërkuar nga drejtësia britanike që identiteti i tij të mbahet anonim.

Ai ka kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar, për të mbrojtur sigurinë e tij. Gjykatësi i çështjes ndaloi gazetën “The Sun” që të identifikonte shqiptarin, që cilësohet si ‘gangster’ dhe fajtor për krime të tmerrshme, përfshirë vrasje.

Shqiptari me të kaluar kriminale mbërriti me varkë në Britani pasi kreu një dënim të përjetshëm për vrasje dhe vepra të tjera “shumë të rënda” në Shqipëri. Mirëpo, një gjykatës vendosi për mbajtjen të fshehtë të identitetit të tij për çështje sigurie, pasi ai pretendoi se ishte në rrezik nga mafiozët rivalë.

Deputeti konservator David Morris tha: “Është një vendim i fortë i gjykatës që tregon përbuzje për qytetarët britanikë. Pse të mbrohet ‘siguria’ e një krimineli karriere që është dënuar për vrasje, i cili nuk ka të drejtë të jetë këtu?”

Sipas Philip Davies, një tjetër deputeti konservatorë: “Publikimi i identitetit dhe krimeve të tij është qartësisht në interesin publik.”

Gjykatësi Nicholas Aldridge, 51 vjeç, gjatë një séance dëgjimore të Tribunalit, vendosi që asgjë nuk duhet të publikohet – përfshirë listën e krimeve të kriminelit shqiptar – sepse mund të identifikojë “drejtpërdrejt ose tërthorazi” personin.

Një zëdhënës i Zyrës së Brendshme tha: “Është një shembull tjetër tronditës se pse ne duhet të ndalojmë anijet.”

The Sun ka nisur një apel kundër vendimit të anonimitetit. Gjykatësi e refuzoi kërkesën e shqiptarit për lirim me kusht. Burri, i cili u shfaq përmes lidhjes video – mbetet në paraburgim në një qendër imigracioni. Së shpejti pritet një vendim nëse ai do të dëbohet nga vendi.