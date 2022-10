Një djalë në SHBA ka vendosur t’i bëjë një surprizë të dashurës së tij, teksa ishin në një ndeshje të ekipit të tij të preferuar.

Ai u ul në një gjunjë për t’i bërë propozimin tradicional për martesë, por kur hapi kutinë, vajza mbeti e shtangur kur pa se çfarë kishte.

E dashura i dha një shuplakë duke i bërtitur teksa videoja është bërë virale.

Everything went smooth until the ring reveal 💀 (via lovelostmanhattan/TT) pic.twitter.com/vmbeXrwoE8

— Overtime (@overtime) October 4, 2022