Dita e 167-të e protestës para Kryeministrisë, studentë e qytetarë kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Dita e 167-të e protestës para Kryeministrisë, studentë e qytetarë kërkojnë dorëheqjen e Ramës

 Edhe këtë të premte, studentë dhe qytetarë u mblodhën në bulevardin para Kryeministrisë për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Tubimi shënon ditën e 167-të të protestave kundër qeverisjes së tij.

Në vijim të revoltës së përditshme, pjesëmarrësit përsëritën se kundërshtojnë çdo formë dialogu me kryeministrin.

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Studentët shprehen se nuk pranojnë negociata me Edi Ramën dhe kërkojnë largimin e tij të parevokueshëm nga detyra. Ata paralajmërojnë se do ta vazhdojnë qëndresën derisa të plotësohen kërkesat e tyre.


Shtuar 13.11.2026 19:01

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