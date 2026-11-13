Dita e 167-të e protestës para Kryeministrisë, studentë e qytetarë kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Edhe këtë të premte, studentë dhe qytetarë u mblodhën në bulevardin para Kryeministrisë për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Tubimi shënon ditën e 167-të të protestave kundër qeverisjes së tij.
Në vijim të revoltës së përditshme, pjesëmarrësit përsëritën se kundërshtojnë çdo formë dialogu me kryeministrin.
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Studentët shprehen se nuk pranojnë negociata me Edi Ramën dhe kërkojnë largimin e tij të parevokueshëm nga detyra. Ata paralajmërojnë se do ta vazhdojnë qëndresën derisa të plotësohen kërkesat e tyre.