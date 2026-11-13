Debati për energjinë në Kuvend, Haxhiu paralajmëron fatura deri në 20 për qind më të larta

Deputetja e Aleancës, Teuta Haxhiu, i interpretoi deklaratat e ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli, për një dimër të vështirë si paralajmërim për shtrenjtimin e energjisë elektrike. Në seancën plenare të Kuvendit, ajo tha se, sipas informacioneve që ka, faturat e qytetarëve mund të rriten nga 15 deri në 20 për qind, ndonëse shprehu dëshirën që kjo të mos ndodhë.
Haxhiu iu referua deklarimit që Rizvanolli kishte bërë në seancën e kaluar të Kuvendit dhe u kërkoi qytetarëve, përfshirë familjarët që vijnë nga diaspora gjatë dimrit, të përgatiten për fatura më të larta edhe nëse nuk do të kenë energji elektrike të mjaftueshme. Ajo përmendi edhe klimat që ministrja ka këshilluar të blihen, duke thënë se faturat e larta do ta bëjnë të vështirë përdorimin e tyre për ngrohje.
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Deputetja ngriti gjithashtu çështjen e faturimit në komunat veriore. Sipas saj, faturat e qytetarëve serbë atje nuk janë rritur asnjëherë, ndryshe nga ato në pjesët e tjera të vendit. Haxhiu kujtoi se në të kaluarën kishte pasur njerëz që i kishin ndalur pagesat e energjisë elektrike për atë pjesë të Kosovës.
Në përgjigje, Rizvanolli tha se për rrjetin e distribucionit dhe për problemet si ndërprerjet apo prishjet përgjegjës është KEDS-i, një kompani private e privatizuar. Ajo sqaroi se ZRRE-ja, e cila i raporton Kuvendit, është autoriteti i vetëm mbikëqyrës. Ministrja shtoi se legjislacioni i ri i sjellë në Kuvend, për të cilin shpreson të miratohet së shpejti, parashikon forcimin e kompetencave dhe të masave që Zyra e Rregullatorit të Energjisë mund të ndërmarrë ndaj operatorëve në rast shkeljesh.
Duke iu përgjigjur edhe për parkun solar në Kramovik, të cilin Haxhiu e kishte përmendur dy herë, Rizvanolli tha se projekti po vazhdon dhe ndërtimi po kryhet me ritëm të përshpejtuar. Ajo e cilësoi këtë lajm të mirë për të gjithë, përveç atyre që, sipas saj, dëshirojnë dështimin e projektit për t’ia atribuuar atë Qeverisë Kurti.