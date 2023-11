Disa nga arsyet pse zgjoheni me dhimbje koke

Sipas disa hulumtimeve të mëparshme, kjo nuk është gjithmonë kështu. Gjegjësisht, një në 13 persona ka dhimbje koke kur zgjohet, por shpesh këto dhimbje koke nuk janë diçka për të cilën duhet të shqetësoheni.

Dhimbjet e kokës në mëngjes mund të krijojnë një ndjenjë shqetësimi, por edhe dhimbje të rënda dhe lodhje të madhe sapo hapim sytë. Është e rëndësishme të zgjohemi të pushuar, të freskët dhe me energji të mjaftueshme për t’iu përgjigjur sfidave që na presin. Është e qartë, pra, se kjo çështje, në varësi të intensitetit dhe shkakut, ndonjëherë duhet të trajtohet seriozisht.

“Dhimbjet e kokës në mëngjes janë të zakonshme. Nëse ato ndodhin herë pas here, ndoshta nuk është asgjë serioze. Megjithatë, zgjimi rregullisht me dhimbje koke mund të tregojë një shkak specifik. Kjo ndonjëherë është një gjë e mirë sepse do të thotë se po marrim një sinjal se diçka mund të ndodhë në organizëm, kështu që mund të ndikojmë në parandalimin e shkaktarit. Nëse zgjoheni rregullisht me dhimbje koke në mëngjes për disa kohë, para së gjithash duhet të keni parasysh se nuk jeni vetëm dhe se ky është një fenomen shumë i zakonshëm pavarësisht nga mosha dhe shëndeti i përgjithshëm”, thotë Dr. Nasima Shadbehr, neurologe dhe drejtuese e klinikës së dhimbjeve të kokës në Qendrën Mjekësore Cedars Sinai.

Ka disa arsye të mundshme pse zgjoheni me dhimbje koke.

Ju keni apnea gjumi

Dhimbjet kronike të mëngjesit janë zakonisht ose migrenë ose dhimbje koke tensioni. Një migrenë shpesh ndihet si një dhimbje pulsuese në njërën anë të kokës, së bashku me simptoma të tilla si ndjeshmëria ndaj dritës ose të përziera.

Ju flini keq

Një e treta e njerëzve përjetojnë pagjumësi në një moment të jetës së tyre, e cila përfshin vështirësi në zgjimin, por edhe zgjimin gjatë natës dhe ndjenjën e lodhjes pas zgjimit. Gjumi i keq mund të shkaktohet nga alkooli, stresi, ankthi dhe ekspertët rekomandojnë të shkoni gjithmonë në shtrat në të njëjtën kohë.

Ju përdorni shumë qetësues kundër dhimbjeve

Marrja shumë e shpeshtë ose e tepruar e qetësuesve mund të jetë shkaku i dhimbjeve të kokës dhe mjekët këshillojnë që të mos merrni qetësues për më shumë se dhjetë ditë në muaj.

Keni ngrënë ose pirë diçka

Alergjitë ose ndjeshmëritë ushqimore mund të shkaktojnë migrenë.

Jeni në ankth ose në depresion

Dhimbjet e kokës në mëngjes zakonisht shoqërohen me ankth dhe depresion, dhe njerëzit që vuajnë nga migrena gjithashtu shpesh mund të jenë në ankth.