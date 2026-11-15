Katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj burg, Russell Brand dërgohet në një institucion me joga e palestra

Aktori dhe komediani britanik Russell Brand është dërguar në një burg me siguri më të ulët, vetëm katër ditë pasi u dënua me 10 vite e gjashtë muaj burg për përdhunim dhe tri sulme seksuale. Institucioni ku ndodhet tani u ofron të burgosurve palestra, hapësira sportive, mësime joge dhe veprimtari kulturore.
Brand, 51 vjeç, ishte vendosur fillimisht në burgun famëkeq Wandsworth të Londrës. Të premten, ai u transferua në HMP Littlehey, në Cambridgeshire, një burg i kategorisë C ku mbahen burra të dënuar për krime seksuale.
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Kalimi i tij ka shkaktuar pikëpyetje në Britani, sidomos për faktin se autoritetet e zhvendosën kaq shpejt nga një burg i kategorisë B në një institucion me siguri më të ulët.
Në HMP Littlehey, të burgosurit kanë në dispozicion dy palestra, salla sporti, një fushë futbolli me bar artificial dhe një pistë të mbyllur boulingu. Programi përfshin edhe joga, këndim në kor dhe mësime origami.
Mediat britanike raportojnë se Brand ndodhet në një qeli izolimi në krahun E dhe nuk ka pasur ende kontakt me të burgosurit e tjerë. Sipas The Sun on Sunday, ai kërkoi batanije të tjera natën e parë, ndërsa për mbrojtjen e tij janë caktuar më shumë oficerë burgu. Një burim i gazetës tha se aktori dukej i tmerruar kur e çuan në qeli.
Para transferimit në Littlehey, autoritetet kishin shqyrtuar dërgimin e tij në HMP Wakefield, në West Yorkshire. I njohur edhe si “Monster Mansion”, ky burg ka mbajtur disa nga kriminelët më të rrezikshëm në Britani, përfshirë vrasësin e fëmijëve Kyle Bevan dhe Ian Watkins, ish-këngëtarin e Lostprophets, të dënuar për krime të rënda seksuale ndaj fëmijëve.
Kjo alternativë u vlerësua si tepër e rrezikshme për sigurinë e Brand. Përveç dënimit të fundit, ndaj tij ka edhe akuza të tjera për sulm seksual.
Ish-drejtoresha e burgut Vanessa Freke tha se ishte e habitur nga shpejtësia e transferimit në një burg të kategorisë C. Sipas saj, profili publik i Brand, natyra e veprave penale dhe rreziku i mundshëm nga të burgosurit e tjerë e bënin më të përshtatshëm një burg të kategorisë B. Edhe ish-detektivi i Policisë Metropolitane Mick Neville vlerësoi se dërgimi në Wakefield do ta vinte aktorin përballë një rreziku serioz dhe do të kërkonte mbrojtje shtesë.
Dyshime mbi sinqeritetin e besimit fetar
Mail on Sunday ka publikuar pretendime edhe për sjelljen e Brand gjatë ditëve të para në Wandsworth. Sipas gazetës, një i burgosur i krishterë, i ngarkuar ta ndihmonte të përshtatej me jetën në burg, ka vënë në dyshim sinqeritetin e besimit të tij.
I burgosuri, pjesë e një programi mbështetës për të sapoardhurit, ishte lutur me Brand para dhe pas dënimit. Ai thotë se aktori fillimisht kërkonte të rrinte pranë tij dhe të merrte pjesë në lutje, por se më pas nisi të dyshonte për arsyet e kësaj sjelljeje.
Sipas pretendimit të tij, Brand, i cili dikur ishte shprehur ateist dhe kishte treguar interes për budizmin, po e përdor krishterimin për të justifikuar veprimet e veta dhe për të siguruar mbështetje për një apel të mundshëm. I burgosuri e quajti këtë sjellje fyese për besimin e tij dhe pretendoi se aktori nuk tregon pendesë, ndërsa vazhdon t’u flasë të tjerëve për fenë.
Ai pohoi gjithashtu se Brand e sheh veten si viktimë të një komploti të establishmentit dhe është i vendosur të apelojë vendimin. Këto janë pretendime të raportuara nga gazeta dhe nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Pretendimet për mesazhe drejt 10.1 milionë ndjekësve
Një tjetër pretendim i Mail on Sunday ka të bëjë me komunikimin e mundshëm të Brand me ndjekësit në rrjetet sociale gjatë qëndrimit në burg. Një burim i cituar nga gazeta thotë se 51-vjeçari po shqyrton përdorimin e shërbimit “Email një të burgosuri”, i cili u mundëson të burgosurve të shkëmbejnë mesazhe elektronike me familjarë dhe miq.
Sipas planit të dyshuar, Brand do t’u dërgonte mesazhe bashkëpunëtorëve jashtë burgut, të cilët do t’i publikonin në llogarinë e tij në X, ku ka rreth 10.1 milionë ndjekës.
Rregullat e burgjeve britanike nuk i lejojnë të burgosurit të përdorin drejtpërdrejt rrjetet sociale. Burimi pretendon se aktori po shqyrton edhe përdorimin e llogarive të tjera për të përcjellë mesazhe e për të shmangur kontrollet e stafit. Deri tani, megjithatë, nuk ka prova të konfirmuara se ky plan është zbatuar ose se janë shkelur rregullat e komunikimit.
Dënimi dhe akuzat e tjera
Gjykata e Kurorës në Southwark e dënoi Russell Brand me 10 vite e gjashtë muaj burg, pasi e shpalli fajtor për përdhunim dhe tri akuza për sulm seksual. Vendimi përbën një kthesë të rëndësishme në çështjen gjyqësore ndaj aktorit britanik.
Ai përballet gjithashtu me akuza të tjera për sulm seksual, të cilat mbeten nën hetim. Brand vazhdon të thotë se është trajtuar padrejtësisht dhe synon ta kundërshtojë vendimin e gjykatës përmes apelit.