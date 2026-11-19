Një qytetar që mori pjesë në marshimin protestues në Tiranë deklaroi për gazetarin e News24, Klevin Muka, se protesta e 28 nëntorit pritet të mbledhë një numër të madh pjesëmarrësish.
Ai sqaroi se synimi i protestuesve nuk është mbyllja e rrugëve, por ndërprerja e trafikut normal, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që t’i bashkohen në masa edhe më të mëdha protestës së ardhshme.
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“Ne nuk na lejojnë të bllokojmë rrugë, ne po bllokojmë trafikun. Pjesëmarrja do të jetë e madhe. Dy herë është çliruar Shqipëria, ta bëjmë nëntorin e tretë. Sa më shumë pjesëmarrës më 28 nëntor. Ky të ikë pa dhunë, të ikë vetë, pa gjak!”, u shpreh qytetari.