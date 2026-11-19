Jonathan Hargreaves, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, ka theksuar edhe një herë angazhimin e vendit të tij për të vazhduar punën e përbashkët me Kosovën në përballjen me krimin e organizuar dhe migrimin e paligjshëm.
Në një njoftim të publikuar në Facebook, Hargreaves tregoi se së bashku me përfaqësues të agjencive britanike të zbatimit të ligjit, është takuar me Fehmi Hotin, i cili mban postin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm.
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Diplomati britanik vuri në dukje se ky takim shërbeu për të ripohuar zotimin për partneritetin dhe bashkërendimin e veprimeve midis dy vendeve.
“Së bashku me kolegë nga institucionet tona ligjzbatuese, pata privilegjin t’i përcillja ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm, Fehmi Hoti, angazhimin tonë të palëkundur për partneritetin e shkëlqyer mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Kosovës, si dhe për bashkëpunimin në goditjen e krimit të organizuar dhe migrimit ilegal”, shkroi Hargreaves.
Fusha e sigurisë dhe lufta kundër krimit të organizuar vijon të mbetet një nga shtyllat kryesore të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar.