DETAJET/ Lorela shtirej si shoqe dhe “joshte” të miturat me paratë e burrave të pasur, si funksiononte grupi i tutorëve në Greqi

Me pseudonimin “Lorela”, 31-vjeçaraja e arrestuar për pjesëmarrje në rrjetin e tutorëve të të miturve u afrohej të miturve dhe u premtonte tarifa të mëdha nëse kryenin marrëdhënie seksuale me burra të pasur, të cilët paguanin shtrenjtë për të përdhunuar vajzat e mitura.

Viktima kryesore e saj ishte një vajzë 15-vjeçare, së cilës dyshohet se ajo iu afrua miqësisht në vitin 2022.

“Lorela” kishte qëllimin kryesor ta shtynte në prostitucion duke i ofruar para.

Për rastin janë arrestuar gjithsej tre persona, nga të cilët dy tutorët dhe një klient, ndërsa në dosje janë përfshirë gjashtë persona të tjerë.

Personi i dytë nga rrjeti i arrestuar është një 34-vjeçar, mik i “Lorelës”.

34-vjeçari, nga mesi i prillit 2023, ka rënë në kontakt me të miturën e sipërpërmendur dhe një shoqen e saj 17-vjeçare në atë kohë, duke i propozuar që t’u lehtësojë gjetjen e “klientëve” të pasur për takime seksuale me pagesë, ndërkohë që i fotografoi me të brendshme. Fotot i postoi në një faqe interneti, përmes së cilës janë rezervuar të paktën 10 takime romantike dhe janë realizuar në hotele të ndryshme në qendër të Athinës.

Për këtë rast konkret është arrestuar edhe një person tjetër, i cili akuzohet se ishte ndër “klientët” që do të përdhunonin vajzat e mitura. 55-vjeçari akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dy të miturs në shtëpinë e tij në Korydallos nga korriku deri në gusht 2023, duke u paguar atyre shumën prej 100 euro secilës.

Vlen të theksohet se në kontrollet e kryera në banesa janë gjetur dhe konfiskuar një sërë dokumentesh dixhitale, si dhe një pistoletë.

Njoftimi i policisë me detaje

Nga Nëndrejtoria për Mbrojtjen e të Miturve në Drejtorinë e Sigurisë Atikë, janë arrestuar dje, të enjten, në zona të ndryshme të Atikës, në bazë të urdhërave përkatës, për përfshirje në një rast të shfrytëzimit seksual të të miturve.

Bëhet fjalë për një grua 30-vjeçare dhe dy meshkuj 33 dhe 55-vjeçarë, të cilët akuzohen, sipas rastit, për përdhunimin e një personi nën moshën pesëmbëdhjetë vjeç, në mënyrë të vazhdueshme.

Në veçanti:

– 30-vjeçarja, nga fillimi i vitit 2022, detyronte një të mitur të kryente prostitucion, duke përfituar një përfitim financiar

– 55-vjeçari, midis korrikut dhe gushtit 2023, kishte kryer marrëdhënie seksuale në shtëpinë e tij me të miturën dhe një tjetër, për një shumë të hollash, ndërsa gjatë të njëjtës periudhë dhe më herët ka kryer veprime të ngjashme me të miturit në fjalë, bashkërisht dhe individualisht.

Në kontrollet e kryera në banesa u gjetën dhe u konfiskuan një sërë dokumentesh dixhitale, si dhe një pistoletë.

Të arrestuarit janë dërguar në Prokurorinë kompetente./albeu.com