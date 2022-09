Dështon atentati me snajper në Durrës, policia fsheh ngjarjen

Mesditën djeshme në plazhin e Durrësit ka dështuar nje atentat i mirë-organizuar me armë zjarri ndaj një personi me iniciale A.N.

Sipas Euronews ky i fundit ka qenë në këtë zonë kur është qëlluar me armë zjarri (e dyshuar snajper) që fatmirësisht nuk e ka e ka kapur atë pasi plumbi ka përfunduar në një automjet të rastit.

Objektivi i këtij atentati mësohet se përpara hetuesve ka deklaruar se ka qenë në lëvizje kur është qëlluar nga persona të paidentifikuar.

Policia e Durrësit nuk i është përgjigjur interesimit të Euronews Albania prej mbrëmjes së djeshme duke tentuar të fshehë ngjarjen.