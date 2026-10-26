Demokratët Europianë: Erjon Vishkulli ka nevojë për drejtësi, jo propagandë pas plagosjes nga plumbi i gomës

Demokratët Europianë: Erjon Vishkulli ka nevojë për drejtësi, jo propagandë pas plagosjes nga plumbi i gomës

Demokratët Europianë kanë dalë sërish me një reagim ndaj kryeministrit Edi Rama, këtë herë për plagosjen e 28-vjeçarit Erjon Vishkulli gjatë protestave studentore në Tiranë.

Organizata kërkon që ngjarja të hetohet nga një strukturë e pavarur, personat përgjegjës të përballen me pasojat ligjore dhe policia të ndalojë përdorimin e forcës në mënyrë joproporcionale.

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Sipas deklaratës, Vishkulli është goditur në sy nga një plumb gome i qëlluar nga policia, ndërsa shikimi i tij ndodhet tashmë në rrezik.

“Gjatë protestave në Tiranë, 28-vjeçari Erjon Vishkulli u qëllua në sy me një plumb gome nga policia. Shikimi i tij është në rrezik. Ne kërkojmë hetim të pavarur, vendosjen e përgjegjësisë dhe ndalimin e dhunës joproporcionale nga policia”, thuhet në reagim.

Demokratët Europianë e kanë kritikuar gjithashtu Ramën për mënyrën se si, sipas tyre, po përpiqet të paraqesë si meritë personale organizimin e trajtimit mjekësor të të riut.

Ata theksojnë se ky pretendim është hedhur poshtë publikisht nga familjarët e Erjon Vishkullit.

“Edi Rama po përpiqet të marrë meritat për organizimin e trajtimit mjekësor të të riut, edhe pse vetë familja e Erjonit e ka kundërshtuar publikisht këtë pretendim”, thuhet në deklaratë.

Demokratët Europianë i kujtojnë kreut të qeverisë se përgjegjësia për mbrojtjen e qytetarëve dhe garantimin e kujdesit shëndetësor i takon shtetit dhe nuk përbën një favor personal të kryeministrit.

“Zoti Rama, detyra juaj është të mbroni qytetarët, jo ta paraqisni këtë si bujari personale. Kujdesi mjekësor është e drejtë dhe jo favor i kryeministrit”, shprehen ata.

Reagimi mbyllet me kërkesën për përgjegjësi lidhur me plagosjen e 28-vjeçarit dhe me kritikën ndaj asaj që Demokratët Europianë e konsiderojnë si përpjekje për ta përdorur ngjarjen për përfitim politik.

“Shqipërisë i duhet përgjegjësi dhe jo vetëpromovim politik në kurriz të një të riu të plagosur”, përfundon deklarata.


Shtuar 26.10.2026 19:49

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