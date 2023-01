Dëborë dhe furtunë, meteorologu tregon kur rikthehet dielli në vendin tonë

Sinoptikani, Hakil Osmani ka bërë parashikimin e motit për ditët në vijim. Ai theksoi se moti I vranët dhe me reshje do të na shoqërojë deri në fillimin e javës tjetër.

Ndërsa paralajmëroi se mëngjesin e ditës së shtunë pritet të ketë rritje të intensitetit të reshje, duke theksuar se mund të ketë përmbytje lokale në qarkun e Durrësit.

“Në orët e pasdites dhe të mbrëmjes të riaktiviziohet vranësirat duke aktivizuar sërish vranësirat. Gjatë orëve të vona të natës reshjet e shiut pritet të jenë prezente edhe në zonat jugore. Ndërsa pjesa qendrore e territorit shqiptar pritet të jetë me reshje më të pakta. Paraditja e ditës së nesërme do të jetë nën ndikimin e motit me vranësira dhe reshje shiu. Në Lezhë dhe Shkodër parashikohet që të ketë sërish reshje shiu dhe pritet të shoqërohen edhe me stuhi të erës. I gjithë veriu u territorit shqiptar pritet të jetë nën ndikimin e reshjeve. Në ndikimin e motit të paqëndrueshëm mbetemi deri në fillimin e javës që vjen. Pas ditës së martë presim përmirësim të kushteve të motit. Do të kemi ndërprerje të reshjeve më së shumti do të kemi mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira, me reshje shumë të pakta, kryesisht dëbore,. Por deri në fillim javë pritet të jemi në ndikimin e motit të vranët, dita e shtunë pritet të sjellë riaktivizim në orët e para të mëngjesit rrebesh shiu, pothuajse e gjithë ultësira perëndimore, duke krijuar përmbytje lokale në qarkun e Durrësit”, tha ai për News 24.

Ndër të tjera theksoi se gjatë fundjavës erërat do të jenë prezentë.