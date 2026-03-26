“Na është bërë Psikiatria si rruga Tiranë-Durrës”, Genardi dhe Sonida shtrohen në spital: Më shumë për motrën, po hajt thanë do të mjekojmë dhe ty

Një situatë e njëjtë me atë të regjistruar disa javë më parë është përsëritur në banesën e Genard dhe Sonida Hajdinit. Pasi dje në rrjetet sociale janë publikuar pamje shqetësuese nga Genardi, i cili ka postuar motrën e tij, Sonidën, të zhveshur teksa qëndron e shtrirë në krevat. Ndërkohë sot është bërë me dije se të dy ata janë marrë nga shërbimi social dhe janë duke u trajtuar në Qendrën e Shëndetit mendor pranë QSUT.

Kujtojmë se kjo është hera e dytë që Sonida dhe Genardi shtrohen për tu trajtuar në psikiatri pas shfaqjes së sjelljeve shumë shqetësuese në rrjetet e tyre sociale.

Ndërkohë që vet Genardi ka reaguar live përmes rrjeteve sociale duke “lajmëruar” ndjekësit se tashmë ndodhen aty.

“Shiko ku jam te psikiatria, , psikiatria na futën prapë edhe mua edhe Sonidën. Më shumë Sonidën donin ta kuronin, po me këtë rast thanë do të kurojmë e ty. Çfarë halli kam unë, unë jam më rregull vetëm se i mëshoj ‘Instagramit’.

Na futi shteti shteti mbreti, andej nga Surreli. Çfarë do bëjmë tani, do bëjmë ndonjë xhingë e, do bëjmë gallatë hajde hajde psikiatri, na është bërë si Tiranë-Durrës, çdo 2-3 javë në psikiatri, a jeni në terezi a jo”, u shpreh ai.

Kujtojmë se ngjarja e djeshme vjen pas një episodi të ngjashëm të ndodhur në ditët e para të muajit shkurt, ku një video e shpërndarë nga Genard Hajdini, në të cilën motra e tij, Sonida, shihej thuajse gjysmë e zhveshur, u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale.

Pamjet shokuan publikun duke nxitur reagime të menjëhershme nga autoritetet. Kreu i Njësisë Administrative nr.2, Florian Pullazi, ku dhe banon familja Hajdini, u angazhua personalisht në menaxhimin e kësaj ngjarje. I shoqëruar nga ekipet e emergjencës dhe nga efektivët e Policisë së Shtetit ai shkoi menjëherë në banesën ku jetojnë vëlla dhe motër dhe kryen vlerësimet e nevojshme.

Të dy, si Genardi po ashtu dhe Sonida, u dërguan për trajtim të specializuar mjekësor, ndërkohë që video u fshi menjëherë nga rrjetet sociale. Pas rreth 20 ditësh trajtim, ata u rikthyen në banesën e tyre, ndërkohë që fatkeqësisht e njëjta situatë është përsëritur sërish.

Të Lidhura:

  1. Genard Hajdini flet pas daljes nga spitali: Ja si qëndron e vërteta
  2. I bllokoi mikrofonin, Shqipja lë menjëherë studion
  3. ‘Emri yt është i lidhur me burgje’/ Efi përgjigjet ashpër ndaj komentit provokues
  4. Banka zvicerane gjobitet për pastrim parash, vlera e krimit rreth 71 milion franga

Shtuar 26.03.2026 16:44

Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales

Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales
Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit

Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit
“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin

“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin
Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”

Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”
“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale

“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale
Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten

Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten
Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë

Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë
Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania

Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania