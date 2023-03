Debate në Kuvend për çështjen McGonigal, Berisha: Rama iku si hije, kufomë e pakallur politike

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, tha se fjalimi i Ramës në Kuvend për plotë 45 minuta ishte një tentativë e kryeministrit për të fshehur të vërtetën për krimet që ai ka kryer në bashkëpunim me ish-agjentin e FBI-së, McGonigal.

Berisha: Iku si hije, sepse ka kryer krime të rënda. Foli sot një kufomë e pakallur. Kam bexim se Uashington Post ka info të plotë mbi llumin e veoprimtarisë të McGonigal dhe Edvin Gonigal-it. Doli këtu dhe mendoi se do të mashtronte shqiptarët. Rama donte të mashtronte duke lexuar aktazkuzën. E pamunduir që jut ë mos keni kryer vepra të përbashkëta me Edi Ramën. Rama në 9 shtatir është takuar me McGonigalin në zyrë, e solli Duçka. McGonigalin dhe Nezën në syrën e Ramës i solli Duçka. Duçka është njeriu që Rama ka pajisur me pasaportë diplomatike. Rama u miqëusa shumë me të, sa që e mbante miqësinë e tij me agjentin sekrete. E ndante sekretin me Damianin. Me do ta krijojmë komisioinin hetimor, është detyrim kushtetues.

