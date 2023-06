Cikloni godet Brazilin jugor, 13 të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur (VIDEO)

Të paktën 13 persona kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë zhdukur pasi një ciklon goditi të premten shtetin e Rio Grande do Sul në Brazilin jugor, njoftuar autoritetet të dielën.

Shirat e dendur dhe erërat e forta shkaktuan dëme në dhjetëra zona të këtij shteti, përfshirë kryeqytetin e tij, Porto Alegre.

Situação é dramática em várias cidades do litoral Norte do Rio Grande do Sul, por conta do ciclone que atinge a região Sul do Brasil. No vídeo, imagens da cidade de Santo Antônio da Patrulha. pic.twitter.com/hYWw9vNZrx

