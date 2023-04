Çfarë të bëni me vezët e kuqe të mbetura nga Pashkët

Në cilën shtëpi nuk kanë mbetur vezë të kuqe nga tryeza e Pashkëve? Lajmi i mirë është se vezët mund të mbahen për disa ditë dhe javë kur zihen, për aq kohë sa ju e dini se çfarë të bëni me to.

Në përgjithësi, vezët e ziera ruhen në frigorifer për 2-3 javë, ndërsa vezët e freskëta rreth një muaj. Ka shumë ide për të përdorur vezët e kuqe të mbetura. Si fillim, vezët e plota klasike mund të shtohen në një rrotull me mish të grirë ose të copëtuara si pjatë anësore me salmon të tymosur. Mund të bëni edhe sallatë makaronash me vezë, me një recetë të thjeshtë:

Zieni ½ pako makarona në formë të vogël dhe kullojini. I lëmë të ftohen dhe i lagim me pak vaj luledielli që të mos ngjiten. Prisni 1 spec të verdhë të pjekur, 2 qepë të freskëta, 1 lugë gjelle kaperi dhe 10 ullinj pa bërthama. Hidhni në një enë ½ filxhan kos të kulluar, ½ filxhan majonezë, pak vaj ulliri, perimet e grira dhe përzieni. Shtoni makaronat, kripën dhe piperin dhe mjaftueshëm kopër të grirë. Vendoseni sallatën në një tas dhe sipër sallatës vendosni 6 vezë të ziera të prera në feta. Zbukuroni me disa majat e koprës. Si të gjitha sallatat e makaronave, duhet t’i përgatisni pak para se t’i shërbeni në mënyrë që makaronat të mos zbuten.

Përhapja me sanduiç është gjithashtu një ide e mirë. Fillimisht, vendosni një pako (200 gr) krem djathi, 3 vezë të ziera të grira, 2 lugë gjalpë, 1 lugë kaperi, 2 lugë majdanoz të grirë, kripë dhe piper të sapo bluar në një procesor ushqimi. Bëni pure përzierjen dhe do të keni një lyerje të shijshme sanduiç. Mbajeni të mbuluar në frigorifer për 2-3 ditë.

Së fundi, në Evropën Qendrore vezët e ziera bëhen kroketa. I përziejmë të copëtuara me një beshamel të trashë dhe pasi qëndrojnë për disa orë në frigorifer për të forcuar masën, i japin formë, rrotullohen në galte dhe skuqen. /albeu.com