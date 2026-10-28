Braçe u bën thirrje tregtarëve: Ulja e taksave duhet të sjellë çmime më të ulëta për qytetarët

Braçe u bën thirrje tregtarëve: Ulja e taksave duhet të sjellë çmime më të ulëta për qytetarët

Deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar për paketën e masave fiskale që pritet të zbatohet nga 1 janari 2027. Ai kërkon që ulja e TVSH-së për ushqimet në 6% dhe heqja e taksës së qarkullimit nga çmimi i naftës dhe benzinës të reflektohen drejtpërdrejt te konsumatorët.

Braçe shpjegon se deri tani as ushqimet e freskëta dhe as ato të përpunuara nuk janë tatuar me normën 6% të TVSH-së. Sipas tij, me ndryshimin që nis në fillim të vitit të ardhshëm, kjo normë do të ulet me 14 pikë përqindjeje.

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Ai i përshkruan të dyja masat si ndërhyrje sociale, të cilat synojnë të ulin çmimet e ushqimeve dhe shpenzimet e transportit privat, publik e industrial, duke lehtësuar kështu koston e jetesës.

Sfidë, sipas deputetit, mbetet zbatimi efektiv i masave dhe përcjellja e plotë e lehtësimit fiskal te qytetarët përmes çmimeve më të ulëta. Për këtë arsye, dy muajt para hyrjes së tyre në fuqi duhet të përdoren për përgatitjen dhe miratimin e mekanizmave që pengojnë tregtarët të përvetësojnë përfitimin nga ulja e taksave.

Braçe shpreh shqetësim për përqendrimin e tregut dhe interesin e operatorëve ekonomikë për të përfituar nga ndryshimet. Ai kërkon masa që sigurojnë se përfitues i këtyre lehtësive do të jetë vetëm konsumatori.

“Këto nuk janë masa ku përfitimi duhet ndarë mes qytetarëve dhe tregtarëve, por masa ku i vetmi përfitues duhet të jetë qytetari, që duhet të blejë më lirë fiks sa parashikojnë këto dy masa”, shprehet Braçe.

Në fund, deputeti socialist u kërkon institucioneve përgjegjëse të ndërmarrin hapa konkretë për të siguruar uljen reale të çmimeve pas zbatimit të ndryshimeve fiskale. Ai thekson se nuk duhet toleruar që lehtësimi të mos pasqyrohet te konsumatorët.


Shtuar 28.10.2026 20:34

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