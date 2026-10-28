Avokati i Popullit kontrollon kushtet e Erion Veliajt në burgun e Fierit, ku mbahet në izolim

Avokati i Popullit është paraqitur në burgun e Fierit për të shqyrtuar nëse transferimi dhe izolimi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, janë kryer në përputhje me ligjin.
Kontrolli përfshin verifikimin e mënyrës si u transferua Veliaj në këtë institucion, si dhe të kushteve të qëndrimit të tij. Sipas të dhënave të bëra publike, ai mbahet në izolim, në një qeli pa dritare dhe nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
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Inspektorët po shqyrtojnë ligjshmërinë e procedurave dhe respektimin e të drejtave të personit të paraburgosur apo të dënuar, duke përfshirë trajtimin dhe masat e sigurisë të zbatuara ndaj tij.