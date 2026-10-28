Avokati i Popullit kontrollon kushtet e Erion Veliajt në burgun e Fierit, ku mbahet në izolim

Avokati i Popullit kontrollon kushtet e Erion Veliajt në burgun e Fierit, ku mbahet në izolim

Avokati i Popullit është paraqitur në burgun e Fierit për të shqyrtuar nëse transferimi dhe izolimi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, janë kryer në përputhje me ligjin.

Kontrolli përfshin verifikimin e mënyrës si u transferua Veliaj në këtë institucion, si dhe të kushteve të qëndrimit të tij. Sipas të dhënave të bëra publike, ai mbahet në izolim, në një qeli pa dritare dhe nën mbikëqyrje të vazhdueshme.

Të lidhura

None found

Inspektorët po shqyrtojnë ligjshmërinë e procedurave dhe respektimin e të drejtave të personit të paraburgosur apo të dënuar, duke përfshirë trajtimin dhe masat e sigurisë të zbatuara ndaj tij.


Shtuar 28.10.2026 20:41

Tags: , , , ,
Kuvendi rikthehet në seancë plenare pas tensioneve të javës së kaluar, në rend dite 18 çështje

Kuvendi rikthehet në seancë plenare pas tensioneve të javës së kaluar, në rend dite 18 çështje
Këmbimi valutor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Këmbimi valutor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Horoskopi 29 Tetor 2026/ Zbuloni surprizat e yjeve për secilën shenjë

Horoskopi 29 Tetor 2026/ Zbuloni surprizat e yjeve për secilën shenjë
Murati kërkon shpjegime nga SPAK për mungesën e një kërkese për arrestimin e Ballukut

Murati kërkon shpjegime nga SPAK për mungesën e një kërkese për arrestimin e Ballukut
“Kosova hala e tronditur”, Xheneta “shpërthen” ndaj Brikenës: Askush nuk është pronë e askujt

“Kosova hala e tronditur”, Xheneta “shpërthen” ndaj Brikenës: Askush nuk është pronë e askujt
Klodiana Lala: Refuzimi i një kërkese të dytë të SPAK për Ballukun do të ngrinte dyshime për Ramën

Klodiana Lala: Refuzimi i një kërkese të dytë të SPAK për Ballukun do të ngrinte dyshime për Ramën
Murrizi akuzon ish-drejtuesen e SHISH: Vlora Hyseni përgjoi prokurorë të SPAK-ut dhe duhej të përfundonte në burg

Murrizi akuzon ish-drejtuesen e SHISH: Vlora Hyseni përgjoi prokurorë të SPAK-ut dhe duhej të përfundonte në burg
Shumica e partive nuk pranojnë ftesën e Begajt për konsultimet mbi zgjedhjet vendore, PS-ja e vetmja që ka konfirmuar pjesëmarrjen

Shumica e partive nuk pranojnë ftesën e Begajt për konsultimet mbi zgjedhjet vendore, PS-ja e vetmja që ka konfirmuar pjesëmarrjen